Korsan taksiye çifte darbe: Ceza ve men
Samsun Atakum’da korsan taksicilik yaptığı tespit edilen kadın sürücüye 100 bin TL idari yaptırım uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, ilçede korsan taşımacılık yapıldığına yönelik ihbar üzerine harekete geçti. Korsan taksi uygulaması üzerinden çağrılan araç, ekipler tarafından takibe alındı. Atakent Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde gerekli güvenlik önlemlerini alan polis, aracı durdurarak kontrol gerçekleştirdi. Yapılan incelemede sürücünün korsan taksicilik yaptığı tespit edildi. Karayolları Trafik Kanunu kapsamında sürücüye 100 bin TL idari para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 30 gün süreyle el konulurken, korsan taşımacılıkta kullanılan araç 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi.
