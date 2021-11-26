CHP medyasının "yalan zinciri" koptu... "Bir çuval inciri berbat ettin Barış Yarkadaş"
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na miting için Mersin Valiliği tarafından izin verilmediğini iddia eden solak medyaya kendi mahallelerinden yalanlama geldi. CHP medyasının algı operasyonunu itiraf eden eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'ın sözleri "Bir çuval inciri berbat ettin Barış Bey" şeklinde yorumları beraberinde getirdi.
Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş, CHP yandaşı sözde medya kuruluşlarının algı operasyonunu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çökertti.
Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 4 Aralık'ta Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapmayı planladığı mitinge Mersin Valiliği tarafından izin verilmediği yönünde çeşitli iddialar ortaya atıldı.
Durumu fırsat bilen solak haber siteleri ise Kılıçdaroğlu'nun engellendiği yalanını dolaşıma soktu. Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Barış Yarkadaş, olayın aslını anlattı.
Sadece CHP'nin istediği yere izin çıkmadığını, Mersin Valiliği'nin miting için başka bir alan gösterdiğini ifade eden Yarkadaş paylaşımında şunları kaydetti:
CHP medyasının "yalan zincirini" kopartan Yarkadaş'ın sözleri sosyal medyada olay olurken "Bir çuval inciri berbat ettin Barış Bey" şeklinde yorumlar yapıldı.