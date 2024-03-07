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Gündem CHP medyasının kol kanat gerdiği cinayete acılı baba isyan etti!
Gündem

CHP medyasının kol kanat gerdiği cinayete acılı baba isyan etti!

Yeniakit Publisher
2024-03-07 15:13:00 -
CHP medyasının kol kanat gerdiği cinayete acılı baba isyan etti!

Oğlu Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan CHP medyasının da kol kanat gerdiği Timur Cihantimur'un yurt dışına kaçırılmasına isyan eden baba Özer Acı, "Gelsin adalete teslim olsun, başka bir isteğim yok" dedi.

Oğlu Oğuz Murat Acı'nın ölümüne neden olan CHP medyasının da kol kanat gerdiği Timur Cihantimur'un yurt dışına kaçırılmasına isyan eden baba Özer Acı, "Gelsin adalete teslim olsun, başka bir isteğim yok" dedi.

Türkiye, sosyetenin yakından tanıdığı CHP medyasının da kol kanat gerdiği bir ailenin kaza skandalını konuşuyor.

Mutlu bir ailenin hayatını zindana çeviren, 1 yaşında bir bebeği babasız bırakan kaza, Kemerburgaz yolunda yaşandı.

Yazar Eylem Tok ve ünlülerin estetikçisi Bülent Cihantimur'un 17 yaşındaki oğulları Timur Cihantimur, aşırı hızla yol kenarındaki bozuk motorlarını tamir etmeye çalışan grubun arasına daldı.

Kazada Oğuz Murat Acı hayatını kaybetti. Skandal da bundan sonra başladı.
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Kazadan sonra yararlılara müdahale etmek dururken aile, ehliyetsiz çocuklarını olay yerinden ve ülkeden kaçırmaya girişti.

Anne Eylem Tok, oğlunu Mısır'a kaçırdı.

Geride ise parçalanmış bir aile, acılı bir baba, yetim bir bebek ve gözü yaşlı bir eş kaldı.

"Ben adalet istiyorum"

Adalet isteyen baba Özer Acı, Patronlar Dünyası'na konuştu.

İki türlü mağdur olduğunu söyleyen Acı, şu ifadeleri kullandı:

"Asıl beni üzen; anne çocuğunu olay yerinden kaçırabilir, bu kaçırma ta Mısır’a, Mısır’dan Amerika’ya olmamalı. Bir yakının evine kaçırabilirdi, bir karakola teslim edebilirdi. Adalete sığınırdı.

Ben iki türlü mağdur oldum, evlat kaybettim. Onun acısını yaşıyorum. Bu olayı yaşatan ortada yok. Amerika'ya kaçmış. Yani üzücü bir olay.

Ben adalet istiyorum. Gelsin adalete teslim olsun, başka bir isteğim yok. Adalet yerini bulsun. 3 gün 3 ay ceza alır, o beni bağlamıyor. Kanun ne gösterir ne der onu bilemem. Ama yüreğime azıcık bir damla da olsa bir su dökülmesi lazım.

"Ben çocuğuma ne diyeceğim"

Kaç gün oldu dayanamıyorum. Ben çocuğuma ne diyeceğim? Yarın öbür gün yavrum seni öldüren adamı bulamadım. Amerika’ya kaçtı. Başka üzücü bir olay da var. Orada 10 çocuktan bahsediliyor. Biri Amerika'ya kaçtı.

"Bir tanesi 'acınızı paylaşıyorum' demedi"

9 aileden bir kişi irtibata geçmedi benimle. Onlar benim de evlatlarım. Ama ben ölen evladın babasıyım. Ben isterdim ki ‘acınızı paylaşıyorum’ desinler."

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