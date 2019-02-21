CHP Malatya'da çatırdıyor!

SEZAİ ERHAN/MALATYA - CHP Malatya İl Sekreteri Ercan Kısacık'ın, ilçe belediyelerinde meclis üyesi listeleri hazırlanırken, kendisinin fikri sorulmadığı gerekçesiyle görevinden istifa ettiği ileri sürüldü.

CHP Malatya İl Sekreteri Ercan Kısacık'ın, meclis üyelerinin belirlenmesinde kendi fikrinin alınmamasına tepki için görevinden istifa ettiği iddia edildi. Kararını çevresiyle paylaştığı belirtilen Kısacık il binasına gelmedi. Kısacık’ın istifasıyla sarsılan CHP Malatya il örgütüne de bir tepki de Akçadağ ilçe teşkilatından geldi. CHP Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan, partisinin Akçadağ ilçe meclis üyeleri listesinin yanlış olduğunu öne sürerek, bu listenin gün içerisinde düzeltilmediği takdirde istifa edeceğini ifade etti. İddialara göre, CHP Akçadağ ilçe Başkanı Ali Aslan, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz’a Akçadağ meclis üyeleri listesinin düzeltilmesi için bugün saat 17.00’ye kadar süre tanıdı. Bu süre sonunda liste düzeltilmediği takdirde istifa edeceğini Kiraz’a anlattı. İl Başkanı Kiraz’ın ise, ilçe başkanı Aslan’a, ‘Git bildiğini yap” dediği öne sürüldü. CHP Akçadağ ilçe yönetim kurulu üyesi Yılmaz Güngör de, istifa kararı aldıklarını ve partisinin kaybedecek oylarının sorumlusunun CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz olduğunu ifade etti.