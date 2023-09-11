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Gündem CHP mahalle temsilciliğine saldıran zanlı ifadesinde 'Kılıçdaroğlu bizi kandırdı' dedi!
Gündem

CHP mahalle temsilciliğine saldıran zanlı ifadesinde 'Kılıçdaroğlu bizi kandırdı' dedi!

Yeniakit Publisher
2023-09-11 16:05:00 -
CHP mahalle temsilciliğine saldıran zanlı ifadesinde 'Kılıçdaroğlu bizi kandırdı' dedi!

Kocaeli'nin Derince ilçesinde, bir binanın giriş katındaki CHP mahalle temsilciliği saldırıya uğradı. Saldırgan camları kırıp içeri girdiği mahalle temsilciliğindeki eşyalara zarar verdi.

Olay, gece saatlerinde Derince ilçesi Sırrıpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.

D.D. adlı zanlı, bir binanın giriş katındaki CHP mahalle temsilciliğinin camlarını kırıp, içeriye girerek eşyalara zarar verdi. Şikayet üzerine polis ekipleri, D.D.'yi gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri devam eden D.D.’nin ifadesinde şunları söylediği öğrenildi:

Kılıçdaroğlu benim hemşehrim. ‘Seçimi kazanacağız’ dedi, bizi kandırdı.
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