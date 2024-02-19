CHP Lütfü Savaş’ı sildi! Karısının paylaşımı olay oldu
CHP'de Hatay krizi sürüyor. Öyle ki partinin aday tanıtım toplantısında Lütfü Savaş tanıtılmadı. Bunun üzerine Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş'tan manidar bir paylaşım geldi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara'da düzenlenen bir toplantıyla 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde göstereceği tüm belediye başkan adaylarını tanıttı.
Tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Lütfü Savaş'ın ismi okunmadı.
EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Olayın ardından Lütfü Savaş’ın eşi Nazan Savaş’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Nazan Savaş, eşiyle birlikte bir fotoğrafını “Yolumuza devam ediyoruz” notuyla paylaştı.
Herhangi bir CHP logosu ya da amblemi olmadan yapılan paylaşımda parti isminin de geçmemesi dikkat çekti.