  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İsrail ordusu harekete geçti! Gazze için alçak planları belli oldu

ABD'nin çip tekeline meydan okuma! Xiaomi çalışmalara başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 yıl önceki kartviziti ortaya çıktı

Çin'in planı tıkır tıkır işliyor! Batı'nın dev otomobil firmalarını hedef aldılar

Fiat’tan şubat, mart ayında kampanya! Araç sahipleri dikkat: 482.200 lira, sıfır otomobil!

ABD savaş uçakları Yemen’de 5 noktayı bombaladı

BAE'nin petrol dışı ticareti tarihi zirveye ulaştı: 3,5 trilyon dirhem

CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken Hatay ve Esenyurt gelişmesi! Anons edilmediler...

Akaryakıt fiyatları: Benzin ve motorin fiyatı ne kadar, kaç TL?

İstanbul Vaililiği'nden İstanbul Havalimanı açıklaması: Art niyetli! Devletin aleyhine propaganda...
Gündem CHP Lütfü Savaş’ı sildi! Karısının paylaşımı olay oldu
Gündem

CHP Lütfü Savaş’ı sildi! Karısının paylaşımı olay oldu

Yeniakit Publisher
2024-02-19 07:35:00 -
CHP Lütfü Savaş’ı sildi! Karısının paylaşımı olay oldu

CHP'de Hatay krizi sürüyor. Öyle ki partinin aday tanıtım toplantısında Lütfü Savaş tanıtılmadı. Bunun üzerine Lütfü Savaş'ın eşi Nazan Savaş'tan manidar bir paylaşım geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara'da düzenlenen bir toplantıyla 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde göstereceği tüm belediye başkan adaylarını tanıttı.

 

Tartışmalara neden olan Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Lütfü Savaş'ın ismi okunmadı.

EŞİNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Olayın ardından Lütfü Savaş’ın eşi Nazan Savaş’tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nazan Savaş, eşiyle birlikte bir fotoğrafını “Yolumuza devam ediyoruz” notuyla paylaştı.

 

Herhangi bir CHP logosu ya da amblemi olmadan yapılan paylaşımda parti isminin de geçmemesi dikkat çekti.

Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan'a zehir zemberek sözler! Herkesin ağzı bir karış açık kaldı
Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan'a zehir zemberek sözler! Herkesin ağzı bir karış açık kaldı

Siyaset

Lütfü Savaş'tan Gökhan Zan'a zehir zemberek sözler! Herkesin ağzı bir karış açık kaldı

Anketlerde 1. çıktı demişlerdi! İşte Lütfü Savaş gerçeği
Anketlerde 1. çıktı demişlerdi! İşte Lütfü Savaş gerçeği

Gündem

Anketlerde 1. çıktı demişlerdi! İşte Lütfü Savaş gerçeği

Özgür Özel'den Tunç Soyer ve Lütfü Savaş'ı bitirecek açıklama
Özgür Özel'den Tunç Soyer ve Lütfü Savaş'ı bitirecek açıklama

Siyaset

Özgür Özel'den Tunç Soyer ve Lütfü Savaş'ı bitirecek açıklama

CHP'nin üzerini çizdiği Lütfü Savaş kayıplara karıştı!
CHP'nin üzerini çizdiği Lütfü Savaş kayıplara karıştı!

Siyaset

CHP'nin üzerini çizdiği Lütfü Savaş kayıplara karıştı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23