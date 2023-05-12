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Siyaset CHP listelerinden seçime giriyor hala utanma yok! İhanet eden ‘Bebecan’ın son çırpınışları
Siyaset

CHP listelerinden seçime giriyor hala utanma yok! İhanet eden ‘Bebecan’ın son çırpınışları

Yeniakit Publisher
2023-05-12 12:24:00 -
CHP listelerinden seçime giriyor hala utanma yok! İhanet eden ‘Bebecan’ın son çırpınışları

AK Parti davasına ihanet edip CHP'nin kuyruğuna takılan Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı komik ifadelerle hedef aldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 14 Mayıs seçimlerinden 2 gün önce sosyal medya hesabından AKP seçmene seslendiği bir video paylaştı. “Daha önce AK Parti’ye oy vermiş vatandaşlarımıza sesleniyorum” diyen Babacan özetle şunları söyledi:

Ben sadece ceketimle çalışmaya başladığım odamdan yine ceketimi aldım çıktım. Tek bir yolsuzluğa bulaşmadığımı da en iyi siz gördünüz. Artık orada değilim, gençliğimi verdiğim, kurucusu olduğum partimden ayrıldı. Çünkü orası artık benim kurucusu olduğum parti değil. Erdoğan, Keçiören’deki o mütevazi evinde yaşayan kişi mi? Yolsuzluklar aldı gitti. Bunu eli vicdanında her AK Partili seçmen görüyor aslında. Ama iktidar öyle büyük bir manipülasyon yapıyor ki, görmenizi engelliyorlar.

Sabah akşam kutsal dinimizi dillerine alet edenler nasıl oluyor da böyle yalan söylüyorlar. Onlar adına ben utanıyorum. Siyaset yapmak için insanlıktan çıkılmaz. Biliyorum, bu mesajım birçok AK Parti seçmenine ulaşmayacak. Duydukları haberlerin doğruluğunu, yanlışlığını araştıracak halleri olmuyor. Biz de onlara ulaşmakta zorlanıyoruz. Ama bir de gerçek haberi araştıran kardeşlerimiz var. Sizler beni duyun. İçiniz rahat değil biliyorum: Sizler de ‘Önümüzdeki 5 yıl bu ekonomi nasıl gider?’ diye soruyorsunuz. Hepiniz farkındasınız, bugünkü iktidar ülkeyi yönetme kabiliyetini yitirdi.

Tek imzayla ülkeyi yönetmeye başladığı 2018’den beri ülke dibi gördü. Gerçek durum ne kadar kötü onu bile göremiyoruz. Rakamlarla oynuyorlar. Herkesin gördüğü yüksek enflasyonu daha düşükmüş gibi gösteriyorlar. Kendisi bana ‘Bebecan’ diyor ama eski dönemdeki başarıların yanından bile geçemiyor. Her seçim grafik gösterirdi, bu seçim elinde tek bir grafik bile yok. Seçimi kaybetme korkusuyla her geçen gün hırçınlaşıyor. ‘Teröristlerle birliktesiniz’ diye iftira atıyor.

Sevgili kardeşlerim, unutmayın bu seçimde tekrar Erdoğan’ı desteklerseniz kendisinin geldiği bu durumu onayladığınız anlamına gelecek. Her şey daha kötü hale gelecek. Sizi korkutanı değil, güzel günler vadedeni seçin. Bunun için harıl harıl çalışan dürüst ve ehil kadroları seçin. Size hem güçlü hem güvenli hem de huzurlu bir ülke vadeden Millet İttifakı’nı seçin. Sizin temiz duygularınızı istismar edenlerle bir olmayın. Sizin sağduyunuza, muhakemenize, aileniz ve ülkeniz için en doğru kararı vereceğinize inanıyorum. Bizler yarının Türkiye’sinde sizlerin seçtiği kişi olmak için çalışıyoruz. Ben bildiğiniz Ali’yim. Yıllarca Hazine’nin başında durup tek kuruş harama bulaşmayan Ali’yim. Gelin yine beraberce, sizlerle el ele sandıkta sessiz devrimi gerçekleştirelim.
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Yorumlar

Osmanlı

Bebecan hangi dine mensup hangi milletten Yazıklar olsun 14 Mayıs'tan sonra bebe bezi satmaya devam etsin

Abdullah

Dürüstlük denilince Babacan 1 numaradır... 15 mayıs sabah olunca telefonunuz acı acı çalacak... Kim O? Ben Kemal geliyorum...
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