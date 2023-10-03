CHP liderinin sözleri tekrar gündem oldu! Binlerce kişi bu videoyu Kılıçdaroğlu’na gönderdi
14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi Antalya’da miting yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözleri tekrar gündem oldu.
2023 seçimlerinde tekrar tekrar hezimete uğrayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun videosu tekrar gündem oldu.
Kılıçdaroğlu’nun yayınlanan videosunda “Uzun süre koltukta oturanın bir pisliği vardır o yüzden o koltuktan kalkamıyordur. Altına yapmış demektir" ifadelerini kullandı.
Bu video binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından Kemal Kılıçdaroğlu hashtag’i ile gönderildi.