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Sosyal Medya CHP liderinin sözleri tekrar gündem oldu! Binlerce kişi bu videoyu Kılıçdaroğlu’na gönderdi
Sosyal Medya

CHP liderinin sözleri tekrar gündem oldu! Binlerce kişi bu videoyu Kılıçdaroğlu’na gönderdi

Yeniakit Publisher
2023-10-03 08:12:00 -

14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi Antalya’da miting yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözleri tekrar gündem oldu.

2023 seçimlerinde tekrar tekrar hezimete uğrayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun videosu tekrar gündem oldu.

Kılıçdaroğlu’nun yayınlanan videosunda “Uzun süre koltukta oturanın bir pisliği vardır o yüzden o koltuktan kalkamıyordur. Altına yapmış demektir" ifadelerini kullandı.

Bu video binlerce sosyal medya kullanıcısı tarafından Kemal Kılıçdaroğlu hashtag’i ile gönderildi.

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Yorumlar

kimler var kimler

her 5 yılda bir belediye başkanı her 5 yılda bir milletvekili bakıyoruz hep aynı kişiler değişik yüzler görelim diyoruz oda olmuyor sadece ağzımdan şu mırıldanıyor kim hakkımız yediyse zehir zıkkım olsun çoluk çocuğundan çıksın diyor amin diyorum bu dünyanın öbür tarafıda var orda görüşmek üzere

Türkiyem

İnsan kendini bu kadar güzel darif edemez idirafinda diyorki 15 secim kaybettim olduğumdan kalkamıyorum Ka Ka yabdim
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