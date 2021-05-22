CHP lideri Kılıçdaroğlu Peker'e sarıldı

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitch’te, yayıncı 'Jahrein’in sorularını cavapladı.

Kılıçdaroğlu, "HDP ile ittifak içinde misiniz, sizin için ne ifade ediyor? İttifak içinde değiliz. Bir ittifakımız var, ittifakı oluşturan partiler Demokrat Parti, Saadet Partisi, İyi Parti, biz. İttifakta olsak HDP ile söyleriz. Böyle bir şey yok. HDP'yi düşmanlaştırıyorlar. HDP bir siyasi parti. Meclis'te grubu var. Başkanvekili var... HDP ile bir ittifakımız yok" dedi.

Kılıçdaroğlu, PKK'ya ilişkin kendisine yöneltine bir soruya da, "PKK terör örgütüdür. Gara operasyonunda bölücü terör örgütü dedik biz. MSB, resmi internet sitesinde bölücü terör örgütü diyor, biz de öyle diyoruz. Terör örgütü adının anılmasını ister terör yaparak. Kınıyor muyuz, elbette. Terörü kim nasıl yaparsa yapılsın karşı çıkmak politikayı bırakın insani görevimizdir. Biz bölücü terör örgütüne binlerce şehir verdik" yanıtını verdi.

Kılıçdaroğlu, "CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak" sorusuna da, "Biz bir ittifak oluşturduk. Cumhurbaşkanı adayını ittifakla oturup konuşmak zorundayız, aksi halde yanlış yaparız. Cumhur İttifakı'na benzer aksi halde. Orada bir kişi konuşuyor, herkes ona itaat ediyor. Millet İttifakı bu konuyu konuşmadı, gündeme gelmedi" dedi.

Organize suç örgütü kurmak iddiasıyla yargılanan Sedat Peker'in videolarına ilişkin Kılıçdaroğlu, "Erdoğan hiç konuşmuyor. Sanki Erdoğan bu ülkeyi hiç yönetmiyor. Nerede bu adam?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Sevgili gençler, size sözüm söz. Beraber bu ülkeyi aydınlığa çıkartacağız. 6 ay içinde farklı bir Türkiye göreceksiniz, 'Ben Kılıçdaroğlu'nu istediğiniz gibi eleştiririm, başıma bi şey gelmez' diyebileceksiniz. Bu ülkede özgürce yaşamayı göreceksiniz. Bu ülkenin temeli bu gençler. Onlara hizmet etmek boynumun borcudur. Onların beklentilerine uygun politikaları büyütmek zorundayım. Bunu kesinlikle yapacağım, sözüm söz.

Cumhurbaşkanı tarafsız olacak. Parti liderlerine sorun olduğunda oturalım çözelim diyecek. Cumhurbaşkanı her türlü hakareti yapar, biz yapınca 'hakaret ettiniz'. Ya parti liderisin ya Cumhurbaşkanısın.

Parlamentoda bir kesim hesap komisyonu kurulmalı ve bunun başkanı ana muhalefet partisinden olmalı. İktidar olduğumuzda harcamaların hesabını vermek zorundayız. Siyasetçi hesap vermeyi görev kabul etmelidir. Çünkü ben vatandaşın parasını harcıyorum. İktidar olacağız, siyasi ahlak konunu olacak parlamentoya sevk edeceğimiz ilk kanun.

O videolarla ilgili (Sedat Peker videoları) bilgiyi basın danışmanımdan alırım. Bir yerde 'Kemal Kılıçdaroğlu ile ayrı dünyaların insanıyız görüşmedik' demiş. Doğrudur. Bizim o dünyada işimiz yok. Soylu'nun, Peker'den 10 bin dolar aldığını söylediği siyasetçiyi açıklaması lazım.