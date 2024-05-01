‘CHP’ li gazeteci Özlem Gürses’e polis ters kelepçe taktı’ Herkes öyle zannetti ama gerçek başka çıktı
İstanbul’da 1 Mayıs kutlamaları CHP'nin çağrısı sonrası provokasyonlara sahne olmaya devam ediyor. CHP ve Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) öncülüğünde Saraçhane’de toplanan kalabalık Taksim Meydanı’na yürümek istedi. Radikal sol gruplar, tekmelerle ve sopalarla polise saldırdı. Bu sırada CHP’li gazeteci Özgür Gürses bir video yayınladı. Herkes tıpkı ABD’de olduğu gibi ters kelepçe taktığını zannetti. Oysa gerçek çok farklıydı.
CHP ile yakınlığı bilinen gazeteci Özlem Gürses Saraçhane’de 'aşırı polis şiddeti’, çok büyük olumsuzlukların yaşandığı ve mağduriyetlerin oluştuğu algısını yaratmak için biber gazından etkilendiğini göstererek canlı yayında peş peşe çok kez öksürdü.
Videoyu ilk izleyenler Özlem Gürses’e ters kelepçe takıldığını zannettiler. Oysa polisin sıktığı gazdan etkilenmiş gibi görünüyordu. Canlı yayın sırasında arkadaşını görünce Gürses'in bir anda öksürüğünün geçmesi ise dikkatlerden kaçmadı.
"Polis kalabalığı ittiriyor" dediği sırada da polisin önünde kimse olmadığı açıkça görülüyor.
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