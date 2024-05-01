‘CHP’ li gazeteci Özlem Gürses’e polis ters kelepçe taktı’ Herkes öyle zannetti ama gerçek başka çıktı

CHP ile yakınlığı bilinen gazeteci Özlem Gürses Saraçhane’de 'aşırı polis şiddeti’, çok büyük olumsuzlukların yaşandığı ve mağduriyetlerin oluştuğu algısını yaratmak için biber gazından etkilendiğini göstererek canlı yayında peş peşe çok kez öksürdü.

Videoyu ilk izleyenler Özlem Gürses’e ters kelepçe takıldığını zannettiler. Oysa polisin sıktığı gazdan etkilenmiş gibi görünüyordu. Canlı yayın sırasında arkadaşını görünce Gürses'in bir anda öksürüğünün geçmesi ise dikkatlerden kaçmadı.

"Polis kalabalığı ittiriyor" dediği sırada da polisin önünde kimse olmadığı açıkça görülüyor.

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