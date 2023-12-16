Bu nasıl siyaset? CHP’den Saadet Partisi'ne ödünç vekil
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap Saadet Partisi'ne geçti. Saadet Partili Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından Saadet-Gelecek İttifakı'nın Meclis'teki grubu düşmüştü.
CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in hayatını kaybetmesi sonrası Saadet Partisi'ne geçti. Kasap, "Vicdani zorunluluk gereği geçmek durumunda kaldım." dedi.
Meclis'te 20 milletvekiliyle temsil edilen Saadet-Gelecek grubu, Bitmez'in vefatıyla düşmüştü.
CHP milletvekilinin katılmasıyla, Saadet-Gelecek partileri Meclis'te grup kurma sayısına ulaştı.
Meclis'te grup kurabilmek için 20 milletvekilinin olması gerekiyordu.
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ORTAK GRUP KURMUŞLARDI
14 Mayıs'ta yapılan genel seçimde CHP listelerinden seçime giren ve 10'ar milletvekili çıkaran Saadet ve Gelecek partileri, temmuz ayında Meclis'te ortak grup kurmuştu.