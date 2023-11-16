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Gündem CHP kurultayındaki delege pazarlığı gündemde! Kılıçdaroğlu ekibi Gökçek'le neden buluştu?
Gündem

CHP kurultayındaki delege pazarlığı gündemde! Kılıçdaroğlu ekibi Gökçek'le neden buluştu?

Yeniakit Publisher
2023-11-16 09:39:00 -
CHP kurultayındaki delege pazarlığı gündemde! Kılıçdaroğlu ekibi Gökçek'le neden buluştu?

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yanlıları Twitter'da bir sohbet odasında bir araya geldi. Sohbet odasında Melih Gökçek de yer aldı ve bir konuşma yaptı. Buna CHP’liler tepki gösterdi.

Oda TV’nin haberine göre; CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün ekibinde yer alan Tolgahan Erdoğan, Twitter'da CHP'deki kurultaya ilişkin iddialarla ilgili bir yayın açtı.

Bu yayın odasında Kemal Kılıçdaroğlu yanlılarının yanı sıra Melih Gökçek'in de olması dikkat çekti.

Melih Gökçek, yayın odasında Kemal Kılıçdaroğlu yanlılarına bir konuşma yaptı.

Sohbet odasında Gökçek'in konuşma yapması CHP'liler tarafından tepkiyle karşılandı.

Vatandaşlar, yayın odasındaki yorum bölümüne konuyla ilgili eleştiriler yaptı.
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Normalde Twitter'da açılan canlı yayınlar, yayın bitiminin ardından dinlenebiliyor.

Ancak bu durum bu sohbet odası için tercih edilmedi.

Yayını dinlemek isteyenler, yayın paylaşılmadığı ve kaydedilmediği için bu durumdan yoksun kaldılar.

Biyografisinde kendisine "KK Gönüllüsü" diyen Tolgahan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun aktif siyasete devam edeceği haberini vermişti.

Tolgahan Erdoğan, dünkü paylaşımında konuyla ilgili şunları söyledi:

"Bugün itibariyle ofis hazırlıkları tamamlanmış olup Mustafa Kemal Mah. Barış Sitesinde Genel Başkanımız ilk misafirlerini ağırladı ve önümüzde ki günlerde İstanbul'da da bir ofis binası tutulması bekleniyor.

II. Yüzyıl Vakfı olarak şu anda planlanan Vakfın önümüzde ki günlerde yasal süreçlerinin bitirilmesi planlanıyor.

Vakıf sadece siyaset üretmeyecek , başta yoksulluk olmak üzere halkın birçok temel sorunu hakkında araştırmalar ve akademik çalışmalar yapan bir vakıf olarak önümüzde ki günlerde adından sıkça söz ettirecek.

 

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da her zaman dile getirdiği gibi "Yolu uzun olanın , yükü de ağır olur. Yükümüz ağır, yolumuz uzun, yolumuz Bay Kemal'in yolu... "

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