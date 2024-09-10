CHP Kurultayı'nda "Yavaş" krizi! 'Gel bakalım Mansur'

Melih Altınok, CHP'nin kurultayında Mansur Yavaş'ın konuşma hakkı konusunda yaşanan gerginliği ele aldı. Altınok, Yavaş'ın son anda konuşma listesine dahil edilmesinin parti içinde bir çatışmaya işaret ettiğini belirtti. Yavaş'ın konuşmasında dışlandığını hissettiğini ifade eden Altınok, CHP'de safların netleştiğini ve Yavaş'ın önemli bir rakip olduğunu vurguladı. İşte Melih Altınok'un Sabah gazetesindeki yazısı:

"Cumhur İttifakı seçmenlerine hakaret eden bir lümpeni onur konuğu olarak ağırlayan CHP, eski genel başkanları Kılıçdaroğlu'nu Kurultay'a getirtemedi. Kılıçdaroğlu'nun boş kalan koltuğunda Selin Sayek Böke oturuyordu.

Kemal Bey, Hacı Bektaş törenlerinde protokolden uzakta önüne bir su bile konulmadan misafir edildiği için olabilir mi?

İmamoğlu medyasının ve Özgür Özel'e taabi kalemlerin AK Parti'liye vurur gibi yüklendikleri Mansur Yavaş da dün Kurultay kürsüsünden sitem ediyordu.

Söze, "Polemik çıkartmak istemiyorum ama ben de Ekrem Başkanımın güzel konuşması gibi, sizlere bir konuşma yapmak isterdim" diye başladı.

Meğer Kurultay'dan sadece bir saat öncesinde aranıp "Siz de konuşun" denmiş.

Konuşmasında olayla ilgili tüm ayrıntıları anlatan Yavaş, dışarıda tutulmaya çalışıldığının farkında olduğunun altını çizme ihtiyacı duyuyor.

Yavaş, "Kusur aramıyorum" diyor. Sağduyulu davranıyor. Ancak 31 Mart'ta yüzde 51 oy alan İmamoğlu ve İzmir'i yüzde 49'la kazanan Cemil Tugay konuşma protokolündeyken, yüzde 60'la Ankara'da rekor kıran Yavaş'ın "Gel bakalım Muharrem" edasıyla son anda listeye eklenmesi polemiğe konu olmayacak gibi değil.

Evet, CHP'de saflar netleşiyor. Ve Yavaş, Genel Merkez'deki ittifakın en büyük rakibi."