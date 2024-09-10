  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakanlıktan suç duyurusu! İZSU'ya kirlilik cezası: Olması gerekenden 50 kat daha fazla...

Bu sözler İsrail Meclisi'nde söylendi: En büyük terörist İsrail'dir!

24 ülke LGBT’li sapkınlara ‘dur’ dedi, 25. ülke biz olalım! Durdurun bu hayasızca akını

Amcasına açık açık soruldu: Narin'in babası sen misin?

Batı tipi yaşam hayattan kopardı! Yine seküler ahlaksız ilişki yine kötü son

Cem Küçük gündemi altüst edecek gelişmeyi açıkladı: MİT, Perşembe günü Erdoğan'a rapor yolladı

Narin Güran cinayetinde ek gözaltı süresi kararı

Altın yatırımcıları için kritik gün! Yarın neler olacak?

Belki de o üsteğmeni, PKK’nın kaçırdığı bir çocuk katletti!?

'Ajandanıza not edin' diyen İslam Memiş gram altın için bu kez saat vererek uyardı: 15:30'dan sonraya dikkat!
Medya CHP kurultayında ‘ayak oyunu’ mu? O iddialar gündeme damga vurdu
Medya

CHP kurultayında ‘ayak oyunu’ mu? O iddialar gündeme damga vurdu

Yeniakit Publisher
2024-09-10 12:55:00 - 2024-09-10 11:17:29
CHP kurultayında ‘ayak oyunu’ mu? O iddialar gündeme damga vurdu

İsmet Özçelik, CHP Tüzük Kurultayı'nda Özgür Özel'in yanındaki boş koltuk üzerinden bir algı operasyonu yapıldığını belirtti. Özçelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hâlâ parti içindeki iddiasını sürdürdüğünü vurguladı ve CHP'de duygusal bağların kopmaya başladığını kaydetti. İşte Özçelik'in Aydınlık gazetesindeki yazısı:

İsmet Özçelik, CHP Tüzük Kurultayı'nda Özgür Özel'in yanındaki boş koltuk üzerinden bir algı operasyonu yapıldığını belirtti. Özçelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun hâlâ parti içindeki iddiasını sürdürdüğünü vurguladı ve CHP'de duygusal bağların kopmaya başladığını kaydetti. İşte Özçelik'in Aydınlık gazetesindeki yazısı:

"CHP Tüzük Kurultayı yapıldı.

Açılış günü salondaydım.

CHP için şu söylenir:

“Kurultay oldu mu iş değişir.

Mezardakiler mezardan çıkar.

Hastalar yatağından kalkar.”

Bu kez o heyecanı göremedim.

“İktidara yürüyen” (!) bir parti havası yoktu.

Delegelerle uzun sohbetler ettim.

Sanki garip bir gerilim vardı.

ÖZGÜR ÖZEL

Toplantı 10.00’da başlayacaktı.

Özgür Özel salona 11.30’dan sonra geldi.

1,5 saatlik bir gecikme.

Erdal İnönü’yü anımsadım.

Zamanlama konusunda çok dikkatliydi.

Hatta önceden gelir beklerdi.

Özel’in konuşması çok uzundu.

“İcraatın içinden” programı gibiydi.

Delegeler sıkıldı.

Salonu hareketlendirmede sönük kaldı.

KILIÇDAROĞLU

Eski genel başkanlar oradaydı.

Salona birlikte girdiler.

Ama Kılıçdaroğlu katılmadı.

Özgür Özel’in yanındaki koltuk…

Üzerinde Kemal Kılıçdaroğlu yazıyordu.

Boş kaldı.

Sosyal medya hemen devreye sokuldu.

Sonra Yılmaz Büyükerşen oturdu.

TEPKİ

Kılıçdaroğlu çok bozulmuş.

Bana aktarılan şöyle:

“Kılıçdaroğlu Özel’le buluşmasında söyledi.

Kurultay’a katılmayacağını belirtti.

‘İkili bir görüntü ortaya çıkar.

Partiye zarar verir’ dedi.

Ama bu dikkate alınmamış.

Özel’in yanındaki koltuğa adı yazılmış.

Boş boş gösterildi.

Sanki partiye soğuk gibi hava yaratıldı.

Bu bir algı operasyonu.

Daha açık ifade ile ayak oyunu.”

Anlatılanlar böyle.

Bana göre bir neden daha var.

Kılıçdaroğlu “eski başkan” diye anılmak istemiyor.

Hâlâ iddiasını sürdürüyor.

DUYGUSAL BAĞ KOPUYOR MU?

Kurultay divan başkanı Gökhan Zeybek’ti.

Seçimli kurultayda en yüksek oyu o almıştı.

Ama salt çoğunluğun altındaydı.

CHP’nin en büyük sıkıntısı da bu.

Partiyi yöneten Parti Meclisi.

Hiçbiri salt çoğunluğu aşarak seçilmiş değil.

CHP tarihinde bir ilk.

Eski partililerle geçmiş kurultayları konuştuk.

Kıdemli bir delege şu tespiti yaptı:

“Geçmişte çok sert mücadeleler oldu.

Erdal İnönü-Baykal çekişmeleri…

Ama partiyi hiç böyle görmedim.

CHP’de tarafların duygusal bağı kopuyor gibi.”

JET HIZIYLA

Tüzükteki değişiklik.

Bu konuda da tartışma var.

Özel Kılıçdaroğlu’na gitmiş.

Görüşlerini istemiş.

Kılıçdaroğlu “taslağı gönderin bakayım” demiş.

Taslak kurultay öncesi gece gelmiş.

Kurultay uzun tutulmuştu.

Değişiklikler uzun uzun tartışılacak sanmıştım.

Ama öyle olmadı.

Birçok delege değişiklikleri bile anlamadı.

Jet hızıyla oylandı, kabul edildi.

3 DÖNEM

Erken seçim tartışması…

Şu anki milletvekilleri konuya girmiyor.

Hemen hemen hepsi karşı.

Soru yöneltince yüzlerini buruşturuyorlar.

Yanıt vermemeyi tercih ediyorlar.

“3 dönem kuralı”na gelince…

Mevcut milletvekilleri tedirgindi.

Ara formül bulundu.

27. Dönem baz alındı.

Delegeler arasında yapılan espri şöyleydi:

“Mevcut milletvekilleri kızgındı.

Bir dönem daha rüşvet verildi.”

ÖZETLE

Özetleyecek olursam izlenimim şu:

Tüzük Kurultayı yasak savma gibi.

“Söz verdik yapıyoruz” havasındaydı.

Yönetim gücünü pekiştirme çabasında.

PM’de dengeler pamuk ipliği gibi.

MYK’da sıkıntılar var.

Özgür Özel kurultay sonrası ne yapacak?

MYK’da değişikliğe gidecek mi?

Yanıtı aranan soru çok.

Yapılan değişiklik sorunları çözer mi?

CHP’de tartışmaları bitirir mi?

Sanki tam tersi olacak.

Tartışmalar daha da büyüyecek gibi."

CHP Kurultayı'nda "Yavaş" krizi! 'Gel bakalım Mansur'
CHP Kurultayı'nda "Yavaş" krizi! 'Gel bakalım Mansur'

Medya

CHP Kurultayı'nda "Yavaş" krizi! 'Gel bakalım Mansur'


Ahmet Hakan, "Bunlara ne gerek var Allah aşkına?" deyip teklifini yaptı! Bu, yeter de artar bile
Ahmet Hakan, "Bunlara ne gerek var Allah aşkına?" deyip teklifini yaptı! Bu, yeter de artar bile

Medya

Ahmet Hakan, "Bunlara ne gerek var Allah aşkına?" deyip teklifini yaptı! Bu, yeter de artar bile


Bizdeki emcüklerin derdi ne? Anlatamadığımız şey işte bu
Bizdeki emcüklerin derdi ne? Anlatamadığımız şey işte bu

Medya

Bizdeki emcüklerin derdi ne? Anlatamadığımız şey işte bu


Bu tam bir ekonomik soğuk savaş! Türkiye buna hazır mı?
Bu tam bir ekonomik soğuk savaş! Türkiye buna hazır mı?

Medya

Bu tam bir ekonomik soğuk savaş! Türkiye buna hazır mı?


27 Mayıs Darbesi: İşte "ikinci işgal"in perde arkası
27 Mayıs Darbesi: İşte "ikinci işgal"in perde arkası

Medya

27 Mayıs Darbesi: İşte "ikinci işgal"in perde arkası


Cem Küçük, herkesi ters köşe yaptı! Tüm Türkiye şaşkın
Cem Küçük, herkesi ters köşe yaptı! Tüm Türkiye şaşkın

Medya

Cem Küçük, herkesi ters köşe yaptı! Tüm Türkiye şaşkın


Ahmet Hakan, "Yansın bu dünya" diyerek yeri göğü inletti! İğrenç bir motivasyon
Ahmet Hakan, "Yansın bu dünya" diyerek yeri göğü inletti! İğrenç bir motivasyon

Medya

Ahmet Hakan, "Yansın bu dünya" diyerek yeri göğü inletti! İğrenç bir motivasyon


ABD ve Rusya o konuda birlik oldu! Türkiye'ye hain kıskaç
ABD ve Rusya o konuda birlik oldu! Türkiye'ye hain kıskaç

Medya

ABD ve Rusya o konuda birlik oldu! Türkiye'ye hain kıskaç


{relation id:1884159 slug:'chp-kurultayinda-yavas-krizi-gel-bakalim-mansur'}
 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23