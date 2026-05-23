CHP Kurultayı soruşturmasında karar çıktı: Çok sayıda kişi tutuklandı
CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nda “delegelerin oy iradesine müdahale edildiği” iddialarıyla yürütülen soruşturmada 13 kişi sabah saatlerinde gözaltına alınmıştı. Gözaltılar sonrası 9 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü-Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar neticesinde 'siyasi partiler kanuna muhalefet', 'rüşvet almak', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak' suçlarını işlediği değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul, Ankara, İzmir, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Kilis ve Malatya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.
Adliyede savcılıkta ifade veren Melda Tanışman Tutan ve Hayati Kaya adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Diğer 11 şüpheli ise tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.
9 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Hakim karşısına çıkan
Safi Karayalçın,
Suat Dülger,
Kalender Özdemir,
Özkan Deniz,
Halil İbrahim Şahin,
Umut Mehmet Sapan,
Mehmet Ayıp Demirbüken,
Metin Kaya,
Gaffar Çiçek, tutuklandı.
SERBEST BIRAKILAN İSİMLER
Melda Tanışman Tutan,
Gülhan Aydın,
Ayça Akpek Şenay ve
Hayati Kaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
