CHP kurultayı ertelendi mi? CHP kurultayı ne zaman yapılacak?

Kurutlaylar partisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 37. olağan kurultayına gidiyor. Yapılacak kurultayda hem genel başkan hem de parti meclisi belirlenecek. Kurultayın genel merkez yönetimi ile parti içi muhalefetin yarışına sahne olması beklenirken, kimlerin listeye gireceği konusunda kulisler hareketli. Öte yandan CHP içindeki muhalifler kurultayın ertelenmesini talep ederken Kemal Kılıçdaroğlu ise kurultayı ertelememekte kararlı. Peki kurultay ertelenecek mi, yoksa zamanında mı yapılacak?” İşte detaylar.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kurultayın ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin şunları söyledi: “Hayır, kurultayın ertelenmesi söz konusu değil. Kurultayı arenada, kapalı bir salonda yapacaktık. Sağlık Bakanlığı’yla görüştük, ‘Kapalı mekân uygun olmaz’ dedi. Bilkent Odeon’u seçtik. ‘Açık havada herhangi bir sorun yok’ dedi. O nedenle kurultayımızı açık havada, Odeon’da yapacağız. Herhangi bir ertelenme yok.” Kurultayın ertelenme talepleri CHP’nin MYK toplantısında da ele alınmış. Ama ertelemeye gerek olmadığı sonucuna varılmış. Pandemi nedeniyle de seyircisiz kurultay yapılması konusunda karar kesinleşmiş. CHP yetkililerinden edindiğim izlenime göre seyircisiz kurultay konusundaki tartışmalara son nokta konulmuş.