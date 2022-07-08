CHP kurbana hızlı girdi, Mü'minleri şaşkına çevirdi!

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CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Sarp Öztürk, önceki gün sosyal medya hesabı üzerinden, kurban bayramında ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere vatandaşlar tarafından bağışı yapılan kurbanlıkların kesildiğini ve etlerinin de arefe gününden itibaren dağıtılmaya başlandığını açıkladı.

Fatih Tezcan: CHP asla eğitilmez!

Sarp Öztürk'ün cehaletine bir tepki de Fatih Tezcan'dan geldi.

"CHP İslâm Dini’ni bilmez, bu net zaten ama hiç mi Müslüman bir Danışman istihdam edilmez?" diye soran Tezcan, "İslâm’da Kurban Bayramı arefesinde kurban kesilmez, kurban eti olmayan ete de 'kurbanlık et' denilmez." ifadelerini kullandı.

Tezcan sözlerini şöyle tamamladı: Cahillikte marka CHP, asla eğitilmez!