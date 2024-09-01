CHP küfürbazların işbirlikçisi

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Kökünde ve özünde millet karşıtlığı olan CHP her zaman suçlunun ve küfürbazın safında yer alıyor. Seçim dönemlerinde sözde toplumun tüm kesimlerine saygılıymış gibi davranan ve ‘kucaklaşma’ nutuklarıyla oy avcılığına soyunan CHP gerçekte ise millete ve mukaddes değerlerine küfreden ahlak fukaralarına kol kanat geriyor. Tuzla’daki ağzı bozuk teğmenlere methiyeler düzen, Kelime-i Tevhid bayrağı taşıyan vatandaşı darp eden Ege Akersoy’a sahip çıkan, Şeriata küfreden Avukat Feyza Altun’u kutsayan, Tuncay Özkan “züppesine” ses çıkarmayan CHP’li yöneticiler şimdi de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a oy verenlere “Beyni emcüklenmiş geri zekâlılar” diyen Dilruba Kayserilioğlu adlı ahlaksızı baş tacı yaptı. “Yumruklarımız sıkılı olmayacak, el sıkışmaya, selamlaşmaya devam edeceğiz” diyerek göz boyayan CHP’nin emanetçi lideri Özel, 93. İzmir Enternasyonel Fuarında “onur konuğu” olarak protokolde ağırladığı Dilruba adlı laikçi küfürbaza, “İyi ki varsın Dilruba. İzmir seni seviyor. Biz seni seviyoruz” sözleriyle iltifat ekmesi tepkiye yol açtı.

‘Tam bir şuursuzluk’

AK Parti’ye oy verenlere ‘gerizekalı’ dediği için tutuklanan ve 30 Ağustos’ta tahliye edilen Kayserilioğlu’nun Özel tarafından protokolde ağırlanmasına tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şu ifadeleri kullandı: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhurbaşkanlığı makamına ve vatandaşlarımıza yönelik hakaretler eden bir kişinin, CHP Genel Başkanı tarafından protokolde ağırlanması, alkışlanması ve üstüne taltif edilmesi asla kabul edilemez. Bir siyasi partinin yöneticileri nefret ve hakaret söylemlerinin hamisi olamaz. Nefret söylemlerine kıymet verilmesi tam bir şuursuzluktur.”

Cevapsız kalmaz

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral da şunları söyledi: “Hem ağzı nefret dolu kelimelerle kirlenmiş hem de siyasi olarak kendi gibi düşünmeyen, toplumun büyük bir kısmını ‘geri zekâlı’ ilan edip, sırf kendi ile aynı düşüncede oy kullanmadı diye hakaretler yağdıracak kadar demokrasiden uzak bu şahsı ‘onur’ konuğu yapacak kadar halktan nefret ediyorlar! Onları ötekileştirip, aşağılayanları da onore ettiğin toplum, bu hadsizliğini cevapsız bırakmaz.” Gazetemize konuşan Ak Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Av. Aydoğan Ahıakın ise şunları söyledi:

CHP siyasi etikten uzak

“Hakaret, asla ve hiçbir şart altında ifade özgürlüğü olarak kabul edilemez. Partimize gönül vermiş vatandaşlarımıza, Sn. Cumhurbaşkanımıza yapılan hakaretlerin, eleştiri ya da ifade özgürlüğü kılıfıyla savunulması, suçun örtbas edilmesidir. CHP Genel Başkanının, Dilruba Kayserilioğlu adlı şahsı hakaretleriyle suç işlemesine rağmen protokolde oturtup alkışlatması büyük bir siyasi sorumsuzluktur. CHP’nin siyasi etikten ne kadar uzak ve çifte standartlı bir yaklaşım içinde olduğunu da gözler önüne sermektedir Bu şahıs, CHP’ye gönül veren vatandaşlara hakaret etseydi, Özgür Özel bu kadar sessiz kalır mıydı? CHP’nin bu tavrı, siyasi nezaketin ötesinde, doğrudan halkımıza, partimize gönül vermiş insanlara yönelik bir saygısızlıktır. CHP’nin maskesini bir kez daha düşürmüştür. CHP’nin ve temsilcilerinin ne kadar halktan kopuk bir anlayışa sahip olduğunu bir kez daha göstermiştir. Tuncay Özkan’a sessiz kaldılar. Ahmet Şık’a sessiz kaldılar. CHP zihniyeti, halkçılık maskesi altında halktan uzak ve kopuk bir anlayışla siyasi pusulasını kaybetmiştir. CHP milletimizle ve milletimizin değerleriyle kavga etmekten, elitizmden vazgeçmelidir.”

Utanmazların hamileri

Stratejist Galip İlhaner ise şu ifadeleri kullandı: “Atatürk’e hakaret edenlere neredeyse ‘idam’ isteyecekler ama Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret edenlere selam çakıyorlar. Dilruba utanmaz, Dilruba’yı destekleyenler de utanmaz. Biri çıkıp Dilruba’ya, ‘beyni emcüklenmiş geri zekalı’ derse, bu hakarete girmeyecek mi? Biri çıkıp Özgür Özel’e, ‘beyni emcüklenmiş geri zekalı’ derse, bu hakarete girmeyecek mi? Kime yapılırsa yapılsın, küfür, hakaret, iftira kabul edilemez. Ama CHP, küfreden kendilerinden olduğunda ona sahip çıkıp, protokolde ‘onur konuğu’ olarak ağırlıyor. Dilruba, aynı sözleri Atatürk için ve CHP için söyleseydi, Özgür Özel yine de Dilruba’ya sahip çıkacak mıydı?”