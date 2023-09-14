CHP Kongresi'ndeki kavganın yankıları büyüyor! Başkanvekili bayıldı

CHP Afyonkarahisar Milletvekili Köksal, Fuar Düğün Salonu’ndaki kongrenin başlayacağı sırada CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı ile CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin’in oturduğu masaya doğru yürüdü.

“HIRSIZLAR DIŞARI”

Köksal, Baltacı’ya yönelerek, “Sen beni telefonda tehdit edemezsin. Telefonda söylediklerini burada söyleyeceksin. Beni Afyon’dan AKP kazıyamadı, sen kazıyamazsın” şeklinde tepki gösterdi. Bu sırada salonda bulunanların bir bölümü “Hırsızlar dışarı” diye bağırdı.

Yaşanan gerginlik sırasında “Susmayacağım, bana telefonda seni Afyon’dan kazıyacağım diyor” ifadesini kullanan Köksal’a, başka bir grup da “Burcu dışarı” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bu sırada Köksal, fenalık geçirdi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Köksal, partililerin yardımıyla salondan çıkarıldı, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Köksal’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

DÜN KÜFÜRLER BUGÜN TEHDİTLER

İlçe Kongresi'nde yaşanan tehdit hadisesi ardından akıllara CHP Milletvekili Okan Konuralp'in T24 muhabiri Eray Görgülü'yü arayarak hakaret etmesi geldi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Odatv yazarı Hürrem Elmasçı, kaleme aldığı "CHP milletvekili ağzını bozdu: Eren'in de anasını..." başlıklı yazısında CHP'li Konuralp'in partideki danışman krizini gündeme getiren muhabir Görgülü'yü arayarak, hakaretler ettiğini aktarmıştı.

Elmasçı şunları demişti:

"Eren Erdem de ilk iş olarak Halk Tv ile CHP arasındaki sözleşmeyi fesh etmişti. İşte Tuncay Özkan ve ona bağlı ekip ise “danışman krizi” haberlerinin Eren Erdem tarafından yaptırdığını düşünüyormuş…

Durum böyle olunca da Okan Konuralp T24 muhabiri Eray Görgülü’yü arayarak hem hakaretler etmiş hem de sinkaflı cümleler kurmuş Okan Konuralp, Eray Görgülü’ye “Kaynağını söyle. Sana bu haberi kim yaptırdı? Eren Erdem’in anasını s…” dedikten sonra da “Ömer görevine geri dönecek, bu partiyi kimin yönettiğini öğreneceksiniz” ifadelerini kullanmış.

Çocuklar iş burada bitmemiş tabii…"