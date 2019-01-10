0553 313 94 23

CHP 'Kömür' işine girdi!

AK Parti’yi kömür ve makarna dağıtarak oy almakla suçlayan CHP'nin Uşak Belediye Başkan adayı Kasım Kalelioğlu, seçim çalışmaları kapsamında kömür dağıtmaya başladı.

10 Ocak 2019 Perşembe 10:52
CHP 'Kömür' işine girdi!

Her seçim öncesi AK Parti'nin vatandaşlara yaptığı sosyal yardımları bahane ederek, AK Partilileri ‘Makarnacı - kömürcü’ diye aşağılayan CHP, yerel seçimler öncesi kömür dağıtmaya başladı.

Başkan adayı kömür dağıttırdı

31 Mart seçimlerine kısa bir zaman kala CHP'li adaylar çalışmalarına hız verdi. CHP'nin Uşak Belediye başkan adayı Asım Kalelioğlu, seçim çalışmaları kapsamında Uşak'ta vatandaşlara kömür dağıtmaya başladı. CHP'li Kalelioğlu'nun afişlerinin asılı olduğu kömür yüklü kamyon şehrin sokaklarında dolaşmaya başladı. Yıllardır AK Parti'ye 'Kömür-makarna ile oy alıyor' suçlaması yapan CHP'nin kömür dağıtma çalışması yapması vatandaşlar tarafından tepki topladı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 10:52
  1. HP'nin Uşak Belediye başkan adayı Asım Kalelioğlu
  2. chp
  3. chp kömür dağıtımı

YORUM YAZ

  • ihsanihsan50 dk önce
    bu chp liler oldum olası sahtekardır plan programları yok boş işlerle uğraşıyorlar

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

“Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri Sergisi”
  1. “Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri..
  2. THY, İstanbul Havalimanı'ndan yeni..
  3. Adalar hakkında merak edilenler
  4. Hak-İş ve Türk-İş'ten taşeron işçiler..
  5. FETÖ'den aranan ünlü et lokantası..
  6. Suriye'de muhalifler arasında ateşkes!
  7. Avustralya Açık'ta eşleşmeler belli oldu
  8. TEM'de korkunç kaza! Deterjan yüklü..
  9. Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca..
  10. Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile..
  11. Hac kesin kayıtları yarın sona eriyor
  12. Avrupa borsaları
  13. Doğalgaz tüketiminde tüm zamanların..
  14. Dizi oyuncusu, dolandırıcılık çetesi..
  15. AVM’lerin ciro endeksi kasımda yüzde..
  16. Dünya Etnospor Konfederasyonundan..
  17. Gaziantep Basketbol'da başkanlığa..
  18. "Uluğbeyler Süheyl Ünver Belgeseli"..
  19. Suriye sınırına askeri sevkiyat
  20. Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! O..
Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
Annesini banyoda ölü bulunca şüphelendi! Özel ekip 3 yıl ortaya çıkardı
Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye

Günün Karikatürü

10 Ocak 2019
Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
Elektrik vurgunu! 80 milyonun enerjisini çalıyorlar
HDP belediye başkan adayları 2019 listesi
HDP belediye başkan adayları 2019 listesi