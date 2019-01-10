CHP 'Kömür' işine girdi!

Her seçim öncesi AK Parti'nin vatandaşlara yaptığı sosyal yardımları bahane ederek, AK Partilileri ‘Makarnacı - kömürcü’ diye aşağılayan CHP, yerel seçimler öncesi kömür dağıtmaya başladı.

Başkan adayı kömür dağıttırdı

31 Mart seçimlerine kısa bir zaman kala CHP'li adaylar çalışmalarına hız verdi. CHP'nin Uşak Belediye başkan adayı Asım Kalelioğlu, seçim çalışmaları kapsamında Uşak'ta vatandaşlara kömür dağıtmaya başladı. CHP'li Kalelioğlu'nun afişlerinin asılı olduğu kömür yüklü kamyon şehrin sokaklarında dolaşmaya başladı. Yıllardır AK Parti'ye 'Kömür-makarna ile oy alıyor' suçlaması yapan CHP'nin kömür dağıtma çalışması yapması vatandaşlar tarafından tepki topladı.



