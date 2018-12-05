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CHP Kırklareli belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi (PM) aralarında Kırklareli'nin de bulunduğu 300 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıklayacak. CHP Kırklareli belediye başkan adayları kim olduğu araştırılıyor. Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte partiler belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. CHP Kırklareli belediye başkan adayları 2019 listesi merak konusu. Kırklareli CHP belediye başkan adayları kimler?

05 Aralık 2018 Çarşamba 19:57
CHP Kırklareli belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi (PM) aralarında Kırklareli'nin de bulunduğu 300 il, ilçe ve belde belediye başkan adaylarını açıklayacak. CHP Kırklareli belediye başkan adayları kim olduğu araştırılıyor. Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte partiler belediye başkan adaylarını açıklamaya devam ediyor. CHP Kırklareli belediye başkan adayları 2019 listesi merak konusu. Kırklareli CHP belediye başkan adayları kimler?

Yerel seçim hazırlıklarını sürdüren CHP'de Parti Meclisi (PM), 6 Kasım Perşembe günü olağanüstü toplanacak. Parti örgütlerinden gelen talep ve anketlerin değerlendirildiği MYK sonrasında, belediye başkan adaylığı konusunda üzerinde hemfikir olunan isimler PM'ye sunulacak. PM'nin toplantısı sonrasında da yaklaşık 300 belediye başkan adayının ismi kesinleşmiş olacak.

CHP Çanakkale belediye başkan adayı belli oldu mu?

CHP Parti Meclisi’nde ismi açıklanması beklenen belediye başkan adayları arasında Kırklareli belediye başkan adayları da var. CHP’nin 31 Mart  2019 yerel seçimlerde Kırklareli belediye başkan adayı henüz resmi olarak açıklanmadı. 2014 yerel seçimlerde CHP'nin Kırklareli belediye başkan adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu olmuştu. Kesimoğlu seçimlerde kazanarak Kırklareli ?elediye başkanı olmuştu.

Kırklareli 2014 yerel seçim sonuçları

CHP % 44.4

AK Parti % 26.1

MHP % 25.4

DP % 1.8

Babaeski 2014 yerel seçim sonuçları

CHP 61.4

AK Parti % 23.5

MHP % 13.5

Demirköy 2014 yerel seçim sonuçları

MHP % 54.8

AK Parti % 37.2

CHP % 6.4

SP % 1.1

Lüleburgaz 2014 seçim sonuçları

CHP % 48.9

MHP % 28,0

AK Parti % 20,7

CHP belediye başkan adayları açıklandı 2019 yerel seçimler CHP adayları listesi

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 19:57
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