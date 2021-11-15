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Gündem CHP, kendisini feshetmeli
Gündem

CHP, kendisini feshetmeli

Eski Yeni Şafak gazetesi yazarı Atilla Yayla, 1 Ağustos 2013'te yayımlanan "CHP kapatılmalı" başlıklı yazısını sosyal medya hesabından yeniden paylaştı. Yayla, "CHP'nin mağdurlarıyla 'helalleşmesi' imkânsız ve de gereksiz" hatırlatmasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 12:11:00 -
CHP, kendisini feshetmeli

Eski Yeni Şafak gazetesi yazarı Atilla Yayla, 1 Ağustos 2013'te yayımlanan "CHP kapatılmalı" başlıklı yazısını sosyal medya hesabından yeniden paylaştı. 

Yayla, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, mağdur ettiği kesimlerle "helalleşeceğini" açıklayan CHP'nin bunu yapmasının imkânsız ve de gereksiz olduğunu belirterek "Sağlam ve sağlıklı bir demokrasi için CHP'nin tasfiye edilmesi şart. CHP kapatılmalı!" dedi. 

Yayla yazısında şu ifadeleri kullanmıştı: 

"Böyle bir partinin demokraside anlamlı ve meşru bir yeri olabilir mi? Elbette hayır. CHP kapatılmalı. Bununla kastettiğim, CHP"nin AYM tarafından kapatılması değil, kendisini feshetmesi. CHP ya bir vakfa veya enstitüye dönüşsün veya tek parti dönemi müzesi olsun. Onun bırakacağı boşlukta gerçekten demokrat sosyal demokratlar güçlü bir siyasî hareket başlatsın

Ne dersiniz, imkânsızı mı istiyorum? Belki de. Fakat bunun ülke demokrasisine kelimelerle anlatılamayacak kadar çok faydası olacaktır. Bu yüzden, üzerinde düşünmeye ve konuşmaya değer."

Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas'ın, "Bir bakarsınız CHP kapatılmış ve seçime girmesi yasaklanmış olabilir" başlıklı yazısı tartışma yaratmıştı.

 

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