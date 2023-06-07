CHP kayyuma sadece HDP için karşı çıkmamış! Terör iltisaklı ismi böyle beslemişler!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'daki yerel seçimlerden hemen önce terör propagandasından yargılanan HDP'li Ahmet Saymadi'ye ait şirkete ihale verdiği ortaya çıktı. İhale, yasa gereği iptal edilmesi gerekirken sözleşme imzalandı. İhaleye Soyer de göz yumdu. Terör örgütü propagandasından 1.5 yıl hapis cezası alan Ahmet Saymadi'nin İzmir'de eşine devrettiği AGD Organizasyon şirketi üzerinden ihaleleri toplamaya devam ettiği de belirlendi. Saymadi'nin aynı zamanda Canan Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı olduğu ve ona yoldaş dediği de biliniyor.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'daki yerel seçimlerden hemen önce terör propagandasından yargılanan HDP'li Ahmet Saymadi'ye ait şirkete ihale verdiği ortaya çıktı. İhale, yasa gereği iptal edilmesi gerekirken sözleşme imzalandı. İhaleye Soyer de göz yumdu.

CHP'DE GELENEK HALİNE GETİRİLMİŞ!

Seçimlerde koltuğa oturmasını sağlayan HDP'ye diyet borcunu ödemek için KHK ile memuriyetten ihraç edilen HDP'li 3 ismi belediyeye bağlı şirkette yönetim kurulu üyeliği görevine getiren CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer'in yönetimindeki belediyenin yeni bir skandala daha imza attığı ortaya çıktı.

YARGILANDIĞINI BİLE BİLE VERDİLER

SABAH'ın ulaştığı belgelere göre, o dönem Aziz Kocaoğlu başkanlığındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2019'da terör örgütü propagandası yaptığı iddiası ile Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan HDP'li Ahmet Saymadi'nin ortağı olduğu A.G.D Organizasyon adlı şirkete ihale verdiği ve yasa gereği ihale iptal edilmesi gerekirken bile bile firma ile sözleşme imzalandığı belirlendi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü, 26 Şubat 2019 tarihinde katılımcı firmalardan A.G.D Organizasyon Araştırma Danışmanlık Bilişim Yapı ve Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd'nin ortaklarından Ahmet Saymadi hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçundan Ağır Ceza Mahkemesi'nde açık dosyası bulunduğunu bildirdi. Yine aynı kişinin ihalenin yapıldığı 2019 yılı ocak ayında sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile gözaltına alındığı öğrenildi. Saymadi'nin ayrıca 2014 yerel seçimlerinde HDP'den Beşiktaş Belediye Başkan adayı olduğu ortaya çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, emniyetten gelen yazı üzerine adı geçen firmayı yasa gereği değerlendirme dışı bırakıp teminat mektubunu irat olarak kaydetmesi gerekirken ihale işlemine devam etti. Yasa gereği iptal edilmesi gereken ihaleye neden göz yumulduğu merak konusu oldu.

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TERÖR PROPAGANDASINDAN CEZA ALDI, YİNE DE BESLEMEYE DEVAM EDİLDİ

İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin PKK terör örgütü propagandası yapmaktan yargılanan Ahmet Saymadi'ye bunu bile bile ihale vermesinin ardından Saymadi ile ilgili yeni bir skandal daha ortaya çıktı. Büyükşehir Belediyesi 30 Ocak 2019'da 'oyun grubu canlandırma' hizmet alımı ihalesine çıkmıştı ancak ihaleye yasa gereği terör örgütleri ile irtibatı ve iltisakı olanlar giremiyordu. İhaleye katılan AGD Organizasyon şirketinin sahibi Ahmet Saymadi'nin o dönem PKK terör örgütü propagandası suçlamasıyla ağır ceza mahkemesinde yargılandığının ortaya çıkmasının ardından, Emniyet Müdürlüğü belediyeye bu durumu 26 Şubat 2019'da bildirdi. Fakat belediye bu firmayı ihale dışı bırakmadı. İhaleyi de Saymadi'nin ortak olduğu bu firmaya verdi.

Bu sırada Saymadi'nin İzmir 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davada geçtiğimiz Temmuz ayında karar çıktı. Buna göre Saymadi'ye 1 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Terör suçundan yargılandığı ortaya çıkan Ahmet Saymadi, söz konusu ihale sözleşmesinin imzalandığı 6 Mart 2019'dan 8 gün sonra şirketteki hisselerini eşi Dilara Korzay Saymadi'ye devretti. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Şube Müdürlüğü tarafından şirkete 3 Haziran 2019 tarihinde KDV dahil 38 bin 350 lira ödeme yapıldığı da ortaya çıktı.

CANAN KAFTANCIOĞLU'NUN YAKIN ARKADAŞI!

Diğer yandan Saymadi'nin Canan Kaftancıoğlu'nun yakın arkadaşı olduğunu ifade ederek kendisiyle fotoğrafını paylaştığı görüntüler de gündemde. Paylaşımlarında Kaftancıoğlu'nun "BİR YOLDAŞ" olarak CHP'de olmasının HDP'lilerin oyunu rahatça CHP'ye vermesinin sağlandığını belirtti.