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CHP kaynıyor! Olağanüstü çağrı yapıldı

Hemen hemen her gün istifa haberleriyle çalkalanan CHP'de olağanüstü Parti Meclisi (PM) toplantısı isteyen 12 üye genel merkeze dilekçe gönderdi.

16 Şubat 2019 Cumartesi 21:26
CHP kaynıyor! Olağanüstü çağrı yapıldı

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) olağanüstü Parti Meclisi (PM) toplantısı isteyen 12 üye genel merkeze dilekçe gönderdi. Partinin İstanbul Maltepe ve Şanlıurfa Siverek adaylarının yeniden değerlendirilmesi ve PM'nin Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) verdiği yetki devri sonrası yaşananların tartışılması amacıyla 12 PM üyesi dün akşam saatlerinde genel merkeze dilekçe getirdi.

Yazı işleri müdürlüğünün kapatıldığı gerekçesiyle dilekçe alınmazken, aynı dilekçe bugün faks ve kurye ile parti genel merkezine ulaştırıldı.

Kılıçdaroğlu'na mektup gönderdiler

Olağanüstü PM talebinde bulunan isimler ayrıca Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaşanan gelişmelerle ilgili bir de mektup gönderdi ancak mektubun içeriği paylaşılmadı.

CHP tüzüğüne göre, 60 PM üyesinin 5'te 1'inin çağrı yapması durumunda Genel Başkan bir hafta içinde PM'yi olağanüstü toplamak zorunda. Ancak, çağrı yapan PM üyeleri aday listeleri en geç salı güne saat 17.00'de teslim edileceğinden Genel Başkanın çağrının içeriğini göz önünde bulundurarak, salı gününden önce PM'yi toplaması gerektiğini belirtiyor.

İmza sahipleri

CHP'de PM'nin olağanüstü toplanması talebiyle imza veren PM üyeleri şunlar:

"Ali Şeker, Mehmet Ali Çelebi, İlhan Cihaner, Selin Sayek Böke, Gökhan Günaydın, Ekrem Kerem Oktay, Yaşar Seyman, Müslim Sarı, Hakkı Süha Okay, Haluk Pekşen, Erdal Aksünger ve Gaye Usluer."

Kılıçdaoğlu'na yetki verilmişti

CHP, 2 Şubat'taki Parti Meclisi'nde adaylığı belirlenemeyen yerler için Genel Başkan Kılıçdaroğlu'na yetki vermişti. Kılıçdaroğlu'nun aldığı bu yetki sonrası 12 üyenin itirazına neden olan Maltepe ve Siverek adayları dahil 16 yerde aday açıklanmıştı.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 21:26
  1. Şanlıurfa
  2. İstanbul
  3. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
  4. Parti Meclisi (PM)
  5. Merkez Yönetim Kuruluna (MYK)
  6. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu
  7. Genel Başkan

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