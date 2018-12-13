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CHP Kastamonu ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Kastamonu ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Cide belediye başkan adayı, CHP Taşköprü belediye başkan adayı, Bozkurt CHP belediye başkan adayı, CHP Araç belediye başkan adayı, CHP Küre belediye başkan adayı, CHP Hanönü belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

13 Aralık 2018 Perşembe 19:00
CHP Kastamonu ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Kastamonu ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Cide belediye başkan adayı, CHP Taşköprü belediye başkan adayı, Bozkurt CHP belediye başkan adayı, CHP Araç belediye başkan adayı, CHP Küre belediye başkan adayı, CHP Hanönü belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Kastamonu ilçe belediye başkan adayları kim oldu? 

CHP Kastamonu Azdavay belediye başkan adayı Mehmet Emin Tuncay

CHP Kastamonu Cide belediye başkan adayı Mehmet Eşref Mutlu

CHP Kastamonu Taşköprü belediye başkan adayı Ahmet Kesim

CHP Kastamonu Devrekani belediye başkan adayı İlhan Tuncer

CHP Kastamonu Bozkurt belediye başkan adayı Güvenç Demirezen

CHP Kastamonu Araç belediye başkan adayı Satılmış Sarıkaya

CHP Kastamonu Hanönü belediye başkan adayı Yılmaz Karakoç

CHP Kastamonu Küre belediye başkan adayı Emrullah Sezer

CHP Kastamonu Daday belediye başkan adayı Hasan Fehmi Taş

CHP Kastamonu Abana belediye başkan adayı Erfain Tekin

Kastamonu 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti: % 52.25

MHP: % 20.45 

CHP: % 15.49

İYİ Parti: % 9.49

SP: % 0.95

HDP: % 0.63

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 19:00
  1. CHP Kastamonu ilçe belediye başkan adayları 2019
  2. CHP Cide belediye başkan adayı
  3. CHP Taşköprü belediye başkan adayı
  4. Bozkurt CHP belediye başkan adayı
  5. CHP Araç belediye başkan adayı
  6. CHP Küre belediye başkan adayı
  7. CHP Hanönü belediye başkan adayı

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