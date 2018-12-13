CHP Karaman ilçe belediye başkan adayları 2019

CHP Parti Meclisi Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Karaman ve ilçeleri belediye başkan adaylarını açıkladı. CHP Yenice belediye başkan adayı, CHP Ermenek belediye başkan adayı, Başyayla CHP belediye başkan adayı, CHP Kazımkarabekir belediye başkan adayı, CHP Sarıveliler belediye başkan adayı, CHP Ayrancı belediye başkan adayı son dakika olarak açıklandı.

CHP'in belediye başkan adayları son dakika Parti Meclis'i tarafından açıklandı. CHP yerel seçim için 212 il ilçe ve belde belediye başkan adaylarını belirledi. Peki CHP'nin Karaman ilçe belediye başkan adayları kim oldu?

CHP Karaman Yenice belediye başkan adayı Sabri Cebecik

CHP Karaman Ermenek belediye başkan adayı Mustafa Bahçeli

CHP Karaman Ermenek Kazancı belediye başkan adayı Uğuz Tekin

CHP Karaman belediye başkan adayı belli oldu mu?

CHP Parti Meclisi’nde ismi açıklanacak belediye başkan adayları arasında Karaman belediye başkan adayı da var. CHP’nin 31 Mart 2019 yerel seçimlerde CHP Karaman Belediye Başkan adayı Emin Ege oldu.

Karaman 2014 yerel seçim sonuçları

AK Parti adayı Ertuğrul Çalışkan % 52.4

MHP adayı Ali Pınarbaşı % 26.5

CHP adayı Merih Ünver % 14.5

CHP belediye başkan adayları belli oldu Türkiye geneli il ilçe CHP 2019 adayları listesi