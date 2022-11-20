CHP kampına damga vuran anket: 'Başkan eşleri belediye işlerine...'

CHP'nin Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un katılımıyla Seferihisar'da gerçekleştirilen partinin meclis üyeleri kampında, büyük bir şok yaşandı. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, meclis üyelerine dijital anket yapıldı. Meclis üyeleri cep telefonlarına gönderilen bir bağlantı üzerinden "İktidar olmak için ne yapılmalı? Gördüğünüz eksiklikler neler? Sizce yapılması gerekenler neler?" gibi soruları yanıtladı. Meclis üyelerinin yanıtları yine isim belirtilmeden ekrana yansıtılarak tüm katılımcılarla paylaşıldı.

EŞBAŞKAN İSYANI ÇIKTI

Ankette, bu dönem İzmir'de birçok belediyede karşılaşılan ve özellikle Büyükşehir Belediyesi ve Gaziemir Belediyesi'nde somutlaşan başkan eşlerinin belediye işlerine karışmasıyla ilgili bomba bir gelişme yaşandı. Bazı meclis üyeleri, başkan eşlerinin belediye işlerine karışmasına isyan ettiği ve buna tepki gösterdiği şikayetleri ankette ekrana yansıdı. Bu meclis üyelerinin "Belediyeyi eşleri değil başkanların kendisi yönetsin. Ya da bir dahaki dönem başkanlar yerine eşleri aday yapılsın" dediği belirtildi. Bu durum toplantıda şok etkisi yarattı.

AKLA HEMEN SOYERLER GELDİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'in belediyenin birçok icraatında etkisi olduğu biliniyor. Bu arada belediye, Neptün Soyer'in başkanı olduğu İzmir Köy-Koop ve bağlı kooperatiflerden yaptığı mal alımlarıyla gündeme geliyor.

Diğer yandan Gaziemir Belediyesi'nde de Başkan Halil Arda'nın eşi Deniz Arda, zaman zaman 'eşbaşkan' olarak nitelendirildi. Hatta Deniz Arda'nın kendisine belediyenin 'Onursal Koordinatörü' olduğu şeklinde kartvizit basıp dağıtması geçtiğimiz yıllarda Türkiye gündemine gelmişti.

'DENİZ YÜCEL ÖNCE SELAM VERMEYİ ÖĞRENSİN'

Meclis üyelerinin başka bomba mesajları da ortaya çıktı. Daha önce elleri cepte sokak gezileri yaptığı nedeniyle eleştiriler alan CHP İl Başkanı Deniz Yücel'le ilgili ise, "İl Başkanı önce insanlara bir selam vermeyi öğrensin" diye yazılması dikkat çekti. Bu ifadenin milletvekili adayı olmak isteyen Deniz Yücel'in canını bir hayli sıktığı kaydedildi. Bu arada bazı meclis üyelerinin parti il yönetimine tepki gösterdiği ve istifaya davet ettiği kaydedildi.

'EŞGÜDÜM YOK' İSYANI

ANKETTE "Halkın sorun ve şikayetleri karşısında çözüm ortağı olma konusunda sorun yaşıyor musunuz?" sorusu da yöneltildi. Cevap veren meclis üyeleri ve ilçe yöneticilerinin 232'si "Yaşıyoruz" derken 71'i "Yaşamıyoruz" yanıtı verdi. Ayrıca "sizce İzmir özelinde, il-ilçe-meclis eşgüdümü etkin mi?" sorusuna ise, 262 partili "Hayır" dedi. Soruya evet diyenlerin sayısı ise 25'te kaldı.