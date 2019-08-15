CHP kampa giriyor

SEZAİ ERHAN / YENİAKİT - CHP, Nevşehir'de 81 il başkanının katılımıyla yapacağı toplantıda, yerel seçim sonuçlarının değerlendirilmesinin yanı sıra partinin bundan sonraki yol haritasını konuşacak. Bu kapsamda parti yönetimi, il başkanlarının taleplerini ve önerilerini dinleyecek, yeni politikalar geliştirecek. CHP'nin kazandığı belediyelerde yapılacak çalışmaların ve denetimlerin de konuşulacağı toplantıda, kongre süreçleri de ele alınacak.

Öte yandan Nevşehir'in Gülşehir ilçesindeki bir otelde 3 gün sürecek toplantının ikinci gününde konuşma yapacak olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada il başkanlarının sorularını yanıtlayacak. Kılıçdaroğlu toplantıda, “CHP dışındaki kesimlere açılma” stratejisinin devam etmesi yönünde hassasiyet gösterilmesi için il başkanlarını uyaracak. İlçe ve il kongrelerinin “tartışmalardan uzak” geçmesi için ise “bir aday üzerinde uzlaşma” çağrısı yapacak. Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da katılacağı öğrenildi.