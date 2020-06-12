CHP kafası İstanbul’u yönetemiyor

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Haliç’in yeniden kirlenmesi, Riva Deresi’nin atık sularla zehirlenmesi, Küçükçekmece Gölü’ne ve Marmara Denizi’ne arıtılmadan bırakılan kanalizasyon suları ve İSKİ’nin çalışmalarındaki kazalarla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

AK Parti’nin binbir emekle kadim şehre kazandırdıklarını, Ekrem İmamoğlu’nun basiretsizliği yüzünden yok etmeye başladığını belirten Eroğlu, “İstanbul 25 yıl öncesine dönüş sinyalleri veriyor. İSKİ, Haliç, Riva, göller, Marmara Denizi S.O.S veriyor” dedi.

Dünya kenti İstanbul’un hizmetle tanıştığı dönemde İSKİ Genel Müdürlüğü görevine getirilen ve CHP zihniyetinin şehre yaptığı kötülükleri düzeltebilmek için olağanüstü bir gayret gösteren eski Orman ve Su İşleri Bakanı ve halen Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu gazetemize konuştu. CHP’li isimlerin yönetimindeki İBB’nin savrulduğunu kaydeden Eroğlu, İstanbul’un eskiye dönmeye başlamasının üzüntü verici olduğunu kaydeden Eroğlu, söz konusu yönetimin mevcut tesisleri bile işletmekten aciz kaldığını kaydetti.

Sayın Bakanım, Haliç yavaş yavaş eski günlerine geri dönüyor. Bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

İstanbul’da su ve atık suyun işletilmesi büyük bir tecrübe ile hizmet aşkı gerektiriyor. Birilerinin çıkıp, ‘Haliç’i mahvetmişler’ demesi akla mantığa ve izana sığmaz. Malum zihniyet Haliç’i kirletmeye başladı da kamuoyuna şimdiden bunun bahanesini mi hazırlamaya çalışıyor. Malum geçen sene de ‘su yetmiyor’ diye polemik başlatmışlardı. Konuşmayı bırakın, hizmet üretin.

Riva Deresi’ne temizlenmeden akıtılan kirli sular bütün İstanbul’un ciğerini yaktı. Bu noktadaki ihmalkârlığı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Tesisleri işletmek de bilgi ister

Ne kadar çok konuşulursa o kadar az iş yapılır. Paşaköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi dünyanın en ileri teknolojisine göre inşa edilmiştir. Bu tesisleri işletmek en az inşa etmek kadar önemlidir. Derin bilgi ve tecrübe gerekir. Bu tesisi çalıştırmayıp Riva Deresi’nin kirletilmesi beni fevkalade üzmüştür.

Susuzluğa mahkum etmişlerdi

İSKİ’nin her alanında sizin mührünüz var. Oysa bugün İSKİ iş bilmezlikle anılıyor. İSKİ’nin bugünkü durumu hakkında ne söyleyeceksiniz?

1994 yılı öncesi malum zihniyet İSKİ’yi soyup soğana çevirmişti. İBB’nin 2.5 milyarlık borcu vardı. Bu borcun 1.5 milyar doları İSKİ’ye aitti. 1994 yılı İstanbul için milat olmuştur. 7 dereden 7 tepeye su ilettik. Dünyanın en ileri içme suyu arıtma tesislerini İstanbul’a kazandırdık. 61 büyük su haznesi inşa ettik. Barajlar inşa ettik. 1994 yılında tek olan İSKİ Şube Müdürlüğü’nü 30’a çıkardık. 600 adet tesisi hizmete aldık. 94 öncesinde 6.5 milyon nüfuslu şehre yeterli içme suyu sağlayamayan bir yönetimden devralmıştık. Yaptığımız çalışmalarla nüfusu 16 milyona ulaşan İstanbul’u musluklarından kesintisiz su akan şehir haline getirdik.

11 ayda bu hale gelmesi üzücü

Bugün gelinen noktada bir emek tarumarı söz konusu. Neler söylemek istersiniz?

Bugün geldiğimiz noktada aradan daha 11 ay geçmesine rağmen bu güzel şehrimizde farklı alanlarda olumsuz sinyallerin geldiğini görmek beni ve bizleri derinden üzmektedir. İstanbul ülkemizin ve dünyanın en güzel şehirlerindendir. Bu şehre bu şehirde yaşayanlara duyarsız kalmaya kimsenin hakkı yoktur.

Şehrin yönetilemediği aşikar. Bunun ceremesini ise İstanbul halkı çekiyor. Bu noktadaki düşüncelerinizi merak ediyoruz?

Evet, şehrin yönetilemediği aşikar. İstanbul gibi nüfusu pek çok ülkeden daha büyük olan bir şehrin yönetilmesi bilgi, tecrübe, heyecan ve şevk ister. Bugün görüyoruz ki, mevcut yönetim ya bizim geçmişte yaptığımız hizmetleri sahipleniyor ya da İstanbul’un yönetimindeki aksaklıkları örtbas etmek için hizmetlerimize çamur atıyor. Bu şekilde İstanbul’un yönetilebilmesi sürdürülebilir değil. İstanbul’u yönetemeyenlerin bu durumu İstanbul’a reva görmeye hakkı yoktur.

Erdoğan’la şehri kurtarmıştı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İBB Başkanı olduğu dönemde İSKİ Genel Müdürlüğü görevini yürüten eski Orman ve Su İşleri Bakanı, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Akit’in sorularını cevapladı.