CHP kafası hiçbir zaman değişmez! RTÜK'ün eşcinsel sapkınlığa kestiği cezaya böyle itiraz ettiler

RTÜK’ün CHP’li üyesi Tuncay Keser ise, LGBT sapkınlığına verilen cezalara itiraz etti.

Dijital platformların yayınları ile ilgili raporlarını gündemine alan RTÜK, aralarında Netflix ile Disney Plus'ın da olduğu altı ayrı platforma ilişkin sekiz yapım hakkındaki dosyayı karara bağladı.

Eşcinsel sapkınlık propagandası ile manevi değerlere aykırı yapımlar hakkındaki karar CHP'li iki RTÜK üyesinin itirazı sebebiyle oy çokluğuyla alındı.

RTÜK’ün CHP’li üyesi Tuncay Keser, cezalara ilişkin açıklamasında, "Bizim insanlara aile modeli dayatmak gibi bir görevimiz yok." dedi.