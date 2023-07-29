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Siyaset CHP kafası başka kafa! Can Ataklı'dan akıllara ziyan seçim açıklaması
Siyaset

CHP kafası başka kafa! Can Ataklı'dan akıllara ziyan seçim açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-07-29 22:25:00 -
CHP kafası başka kafa! Can Ataklı'dan akıllara ziyan seçim açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Lamı cimi yok, kaybettik." itirafında bulunduğu seçimlerle ilgili CHP yandaşı Can Ataklı akıllara ziyan bir açıklama yaptı. Muhalefetin yenilmişlik duygusuna kapıldığını belirten Ataklı, "Net söylüyorum bu seçimi muhalefet kazandı" dedi.

Seçimlerde alınan ağır yenilgi sonrası muhalefet cephesinde sular durulmazken, partisinin tabanından gelen 'istifa' çağrılarını duymazdan gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu seçim hezimetini kabullenip, "Çalıştık ama kazanamadık, vicdanen müsterihiz. Kazansaydık farklı bir şey olacaktı kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil yapılan ilk seçim de değil son seçim de." ifadelerini kullanmıştı.

Akşener: Lamı cimi yok, kaybettik

İttifakın üyesi İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener de bugün yaptığı açıklamayla seçim mağlubiyetini kabullendi ve "İlk kez konuşuyorum. Lamı cimi yok, kaybettik." dedi.

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı ise muhalefetin seçimi kaybetmediğini iddia etti.

Muhalefeti seçimin galibi ilan eden Ataklı açıklamasında, "Net söylüyorum bu seçimi muhalefet kazandı ama resmi sonuçla Recep Tayyip Erdoğan kazandı" diye konuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Can Ataklı: Bu seçimi muhalefet kazandı

Ataklı konuya iliş şu ifadeleri kullandı:

"Bugün şimdi genel bir öfke var, daha doğrusu aşırı bir duygusallık var. Aşırı bir yenilmişlik duygusuna kapıldı muhalefette olanlar. Biz de bu sonucu beklemiyorduk. Ben net söylüyorum, bu seçimi muhalefet kazandı. Başka hiçbir şey beni ikna edemez ama resmi sonuç, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin kazandığı..."

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Muhalefette şimdi de bunun kavgası çıktı! Can Ataklı, CHP’lilere "şaşkınlar" deyip bu çağrıyı yaptı

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Yorumlar

Ali

Yeminle söylüyorum bunlar contayı yakmış.

Bozok

Bu lânet olası kâfir takımı hep böyledir. Göz göre göre nasıl Yüce Allah'ı inkar ediyorlar ise hakikatı da inkar ederler.
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