CHP kafası başka kafa! Can Ataklı'dan akıllara ziyan seçim açıklaması

Seçimlerde alınan ağır yenilgi sonrası muhalefet cephesinde sular durulmazken, partisinin tabanından gelen 'istifa' çağrılarını duymazdan gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'koltuğu bırakmıyorum' mesajı verdi.

Kılıçdaroğlu seçim hezimetini kabullenip, "Çalıştık ama kazanamadık, vicdanen müsterihiz. Kazansaydık farklı bir şey olacaktı kazanamadık ama bu dünyanın sonu değil yapılan ilk seçim de değil son seçim de." ifadelerini kullanmıştı.

Akşener: Lamı cimi yok, kaybettik

İttifakın üyesi İYİ Parti'nin Genel Başkanı Meral Akşener de bugün yaptığı açıklamayla seçim mağlubiyetini kabullendi ve "İlk kez konuşuyorum. Lamı cimi yok, kaybettik." dedi.

CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı ise muhalefetin seçimi kaybetmediğini iddia etti.

Muhalefeti seçimin galibi ilan eden Ataklı açıklamasında, "Net söylüyorum bu seçimi muhalefet kazandı ama resmi sonuçla Recep Tayyip Erdoğan kazandı" diye konuştu.

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Can Ataklı: Bu seçimi muhalefet kazandı

Ataklı konuya iliş şu ifadeleri kullandı:

"Bugün şimdi genel bir öfke var, daha doğrusu aşırı bir duygusallık var. Aşırı bir yenilmişlik duygusuna kapıldı muhalefette olanlar. Biz de bu sonucu beklemiyorduk. Ben net söylüyorum, bu seçimi muhalefet kazandı. Başka hiçbir şey beni ikna edemez ama resmi sonuç, Erdoğan'ın ve AK Parti'nin kazandığı..."