CHP kafalı Mine Kırıkkanat'tan Saadet Partililere çirkin hakaret!
İslam'a olan düşmanlığıyla tanınan Mine Kırıkkanat, bu kez de Saadet Partililere hakaret etme küstahlığında bulundu.
CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinde köşe karalayan azılı İslam düşmanı Mine Kırıkkanat, yine skandal bir paylaşıma imza attı.
Oğuzhan Asıltürk'ün partisine yönelik eleştirilerini haberleştiren Odatv'nin haberini sosyal medya hesabından paylaşan Kırıkkanat haddini aştı.
Kırıkkanat "Nasılsınız kullanışlı aptallar? Fonlana fonlana bunlardan demokrasi türetiyordunuz, hani…" ifadelerini kullandı.
Çirkin ifadelerle Saadet Partisi'ne oy veren vatandaşlara alenen hakaret eden İslam düşmanı Mine Kırıkkanat'ın paylaşımına çok sayıda tepki geldi.