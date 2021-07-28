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Siyaset CHP kafalı Mine Kırıkkanat'tan Saadet Partililere çirkin hakaret!
Siyaset

CHP kafalı Mine Kırıkkanat'tan Saadet Partililere çirkin hakaret!

İslam'a olan düşmanlığıyla tanınan Mine Kırıkkanat, bu kez de Saadet Partililere hakaret etme küstahlığında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-07-28 15:48:00 -
CHP kafalı Mine Kırıkkanat'tan Saadet Partililere çirkin hakaret!

CHP yandaşı Cumhuriyet gazetesinde köşe karalayan azılı İslam düşmanı Mine Kırıkkanat, yine skandal bir paylaşıma imza attı.

Oğuzhan Asıltürk'ün partisine yönelik eleştirilerini haberleştiren Odatv'nin haberini sosyal medya hesabından paylaşan Kırıkkanat haddini aştı.

Kırıkkanat "Nasılsınız kullanışlı aptallar? Fonlana fonlana bunlardan demokrasi türetiyordunuz, hani…" ifadelerini kullandı.

Çirkin ifadelerle Saadet Partisi'ne oy veren vatandaşlara alenen hakaret eden İslam düşmanı Mine Kırıkkanat'ın paylaşımına çok sayıda tepki geldi.

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Yorumlar

ts61

Kim tepki gösteriyor kadın doğruları yapıyor
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Bir Zamanlar Kıbrıs

Kamalak, Karamollaoğlu ve Aktaş Saadet’e hakaret edenlerin yanında olacak mı?
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