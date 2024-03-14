CHP kafalı Eğitim İş yine bildiğiniz gibi… Teravihe değil de pavyona mı götürseydi!

yeniakit.com.tr

Bursa’da Gemlik Atatepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yetkilileri, Ramazan-ı Şerif’in ilk teravihini eda etmek isteyen öğrencileri namaza götürdü. Öğrencilere okul tarafından çeşitli ikramlarda da bulunulduğu öğrenildi.

Solcular çıldırdı

Öğretmenlerini yuvaladığı okullarda içkili yılsonu baloları düzenleyerek öğrencileri toplu şekilde etkinliklere götüren Eğitim İş, öğrencilerin teravihe götürüldüğünü duyunca adeta çılgına döndü. 28 Şubat sürecinde Müslüman öğrencilerin fişlendiği yılları aratmayan Eğitim İş Bursa Şubesi, okul idaresi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında soruşturma yapılması ve programların durdurulması talebiyle İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne suç duyurusunda bulundu.

Eğitim İş Bursa Şube Başkanı Yeliz Toy, konuya dair açıklama yaptı.

Namaz “çağdışı” olarak tanımlandı

Cumhuriyet devri sözde aydınlarının diline doladığı ezbere söylemlerle İslami değerlere saldıran Yeliz Toy, namaz etkinliğinin “Çağdaş ve bilimsel eğitimin dışında” olduğunu savundu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Namazı duyunca gözü dönen Yeliz Toy, “Çağdaş ve bilimsel eğitimin dışında bulunan ve kimlere/neye hizmet ettiği belli olmayan protokoller ve bunlarla ilişkili her türlü etkinlik bir an önce iptal edilmelidir. Görev tanımı içinde teravih namazına yahut başka bir dini ibadete yönlendirme, davet etme ya da bu konuda bir etkinlik düzenleme izni bulunmayan okul idaresi ve öğretmenler için derhal harekete geçilmelidir” ifadelerini kullanarak eski Türkiye özlemi çektiğini gözler önüne serdi.

Seküler bağnazların eğitimde vesayet sahibi olduğu devre özlem duyan gerici Toy, İslami değerlere olan hazımsızlıklarını ortaya koyarken, “Teravihe değil de pavyona mı götürseydi?” tepkilerine neden oldu.

Okullarda içkili baloları hak gören Eğitim İş’in öğrencilerin namaza gitmesini yasaklatmaya çalışması, Türkiye’deki sağduyulu kesimlerin karşı karşıya olduğu gerçek çağdışı zihniyetin İslam’a ve Müslümanlara karşı ne denli şedit tavır takındıklarını kanıtladı!..

Suç duyurusunda bulundular

Eğitim İş Bursa Şubesi, okul idaresi ve programı düzenleyen öğretmenler hakkında idari soruşturma yapılması, namaz etkinliğinin derhal durdurulması için gerekli tedbirlerin alınması ve soruşturma sonucunda “eylemlerine uyan idari ceza ile cezalandırılması” için Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne suç duyurusunda bulundu.