CHP kadın mabadını ay-yıldıza tercih etti!

CHP’li Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, göreve gelir gelmez uygulamalarıyla tepki çekmeyi sürdürüyor. Koltuğa oturur oturmaz işçi kıyımına başlayarak önceki dönemde işe alınan işçileri çıkarmaya başlayan CHP’li Turgut, belediye iştiraki şirkete de kuzenini atayarak tepkileri üstüne çekmişti.

CHP’li Turgut son olarak Silifke Meydanında bulunan Bayrak Anıtı’nı da geçtiğimiz gün sökerek ormanlık alana attı.

Ormanlık alanda atılı halde bulunan ay yıldızı gören vatandaşlar, bayrağımızın simgesine yapılan bu harekete de sosyal medya üzerinden büyük tepki gösterdi.

CHP’li yönetimin ilk hizmet olarak Bayrak Anıtını sökmesi, üstüne üstlük ay yıldızı ormanlık alana atması Silifke’de vatandaşların tepkisine neden oldu.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çıplak heykel geri mi getirilecek?

Silifkeliler, CHP’li Turgut’un ilk döneminde Bayrak Anıtı’nın yerinde bulunan çıplak figür heykelinin yeniden köprü başına dikileceğinden endişeli.

Sansasyonel Haber'in aktardığına göre, 2019 yerel seçimlerinde Turgut’un yerine gelen MHP’li yönetim CHP’li Turgut döneminde yaptırılan buna benzer 3 heykeli de kaldırmıştı. Çıplak figürlü heykeli kaldıran MHP’li yönetim, köprü başındaki meydana Bayrak Anıtını dikmişti.