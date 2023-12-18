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Gündem CHP İzmir'de ortalık karıştı! Tunç Soyer'e büyük şok
Gündem

CHP İzmir'de ortalık karıştı! Tunç Soyer'e büyük şok

Yeniakit Publisher
2023-12-18 14:19:00 - 2023-12-18 14:20:52
CHP İzmir'de ortalık karıştı! Tunç Soyer'e büyük şok

Yeniden adaylığı sallantıda olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bir darbe de partisinin ilçe başkanlarından geldi. Yerel seçimler öncesi 4,5 yıllık icraatlarının sunumunu yapmak için CHP'li 30 ilçe başkanını toplantıya davet eden Soyer'e iki başkan ret cevabı verdi.

CHP Genel Merkezinin gözden çıkardığı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e bir şok da partisinin ilçe başkanlarından geldi. Geride kalan 4.5 yıllık görev süresi boyunca partisinin ilçe başkanlarının yüzüne bakmayan Soyer yerel seçimler öncesi 4.5 yıllık icraatlarının sunumunu yapmak için CHP'li 30 ilçe başkanını toplantıya davet etti. Ödemiş ve Selçuk ilçe başkanları bu güne kadar hiçbir taleplerine olumlu yanıt vermeyen Soyer'in davetine sert çıktı. İddiayla göre Soyer'in ilçelerinde yürütülen çalışmalarla ilgili bu güne kadar fikirlerine hiç başvurmadığını öne süren iki ilçe başkanı Soyer'in davetine katılmayacaklarını belirtti. Başkanlar toplantının geç kalınmış bir toplantı olduğunu da dile getirdi.

Geride kalan 4.5 yıllık süreçte partisinin ilçe başkanlarının görüş ve önerilerine önem vermeyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer yaklaşmakta olan yerel seçimler öncesi yeniden adaylığı tehlikeye düşünce partisinin 30 ilçe başkanını 4.5 yıllık icraatlarının anlatılacağı sunuma davet etti.

19 Aralık Salı günü Kültürpark'ta gerçekleştirilecek sunumun ardından Soyer'in ilçe başkanlarıyla Tarihi Asansör'de akşam yemeğinde bir araya gelmesi öngörüldü.

EKER VE ONBAŞIOĞLU "HAYIR" DEDİ

Sabah'ın haberine göre, Soyer'in daveti CHP İlçe Başkanları Whatsaap grubunda duyuruldu. Ancak iddiaya göre Ödemiş İlçe Başkanı Bülent Eker ile Selçuk İlçe Başkanı İpek Onbaşıoğlu'nun davete sıcak bakmadığı öğrenildi.
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Eker ve Onbaşıoğlu'nun, sunuma ve yemeğe katılmayacaklarına ilişkin, ilçe başkanları whatsapp grubuna mesaj attıkları ve toplantının geç kalınmış bir toplantı olduğunu, bugüne dek ilçe başkanlarını fikirlerinin alınmadığını, Büyükşehir'e yaptıkları işe alım müracaatlarının yanıtsız kaldığını dile getirdikleri iddia edildi.

İki ilçe başkanının Soyer'in davetine olumsuz cevap vermesi parti tabanında bomba etkisine neden oldu.

Bazı partililerin Eker ve Onbaşıoğlu'nu ikna etmek için devreye girdikleri öne sürüldü. Şimdi tüm gözler 19 Aralık Salı günü yapılacak toplantıya çevrildi.

Olumsuz yanıt veren iki ilçe başkanının son anda karar değiştirip değiştirmeyeceği merak konusu oldu.

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