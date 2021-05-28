CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in eşi hayatını kaybetti
CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in eşi Ziynet Sertel, tedavi gördüğü hastanede 61 yaşında hayatını kaybetti.
CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel'in eşi Ziynet Sertel'in bir süreden bu yana mücadele ettiği hastalığa yenik düştü.
CHP İzmir Milletvekili Attila Sertel, hayat arkadaşından gelen acı haberle yıkıldı. Atila Sertel'in bir süreden bu yana hastanede tedavi gören eşi gazeteci-yazar Ziynet Sertel, 61 yaşında hayatını kaybetti.
Cenaze programı belli oldu
Ziynet Sertel'in cenazesi bugün İzmir'in Bornova İlçesi'nde bulunan Fidanlık Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.
Diğer yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in eşi, gazeteci-yazar Ziynet Sertel'in cenaze törenine katılacağı ifade edildi.