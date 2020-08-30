CHP İzmir İl Başkanı Yücel'den gazetecilerin CHP kongresinde darbedilmesine ilişkin açıklama:

İZMİR (AA) - CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP İzmir Gençlik Kolları Kongresi'nde gazetecilerin darbedilmesi ve telefonlarının gasbedilmesine ilişkin, "Bunu yapan ve gençlik kolu kongresinde bu arbedenin yaşanmasına ve gazetecilere yönelik saldırılara sebep olanları tek tek tespit ederek gerekli disiplin sürecini başlatacağız." ifadelerini kullandı.

Yücel, yaptığı yazılı açıklamada, gazetecilere saldırının asla kabul edilemeyeceğini ve bunun kimsenin yanına kar kalmayacağını belirtti.

CHP'nin adının kavgalarla anılmasına izin vermeyeceklerini kaydeden Yücel, şöyle devam etti:

"Maalesef son yapılan il gençlik kolları kongremizde yaşananlar, partimizin demokrasi anlayışına ve her alanda savunduğu basın özgürlüğünden yana duruşumuza yakışmamıştır. Demokratik yarışın verdiği heyecanlı ortamın yanında, kongrede her şey yolunda gözüküyordu. Daha sonra yapılan oylama sonucunda Burak Kotan arkadaşımızın İl Gençlik Kolları Başkanı seçildiği ancak kazanan adayın ilan edilmesi sonrasında arbede çıktığı ve gazetecilerin de yaşanan tartışmalarının arasında kaldığı haberini aldık. Bunu duyar duymaz tekrar kongrenin yapıldığı alana intikal ederek öncelikle olaydan etkilenen basın mensubu arkadaşlarımızın yanına gittik ve hepsiyle tek tek görüştük.

Yaşanan olaylar çok üzücü ve yaşanmasını istemeyeceğimiz türden olaylar. Burada bir provokasyon var. Bunu yapan ve gençlik kolu kongresinde bu arbedenin yaşanmasına ve gazetecilere yönelik saldırılara sebep olanları tek tek tespit ederek gerekli disiplin sürecini başlatacağız.

Bu olayın sorumluları CHP terbiyesi almış olamaz ve partimizde barınamaz. Bu saldırılar kimsenin yanına kar kalmayacaktır."

- "Bu davranış kabul edilemez"

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İzmir Şubesi Başkanı Halil İbrahim Hüner de kongreye çağrılı davet edilen basın mensuplarına saldırının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Hüner, ''CHP İzmir İl Gençlik Kongresi'nde bir gazetecinin görüntü almasının engellenmesi için elinden telefonunun alınması, bir başka gazetecinin de darbedilmesi hem cezai suçtur hem de basının özgür çalışma ortamını engellemek ve basın özgürlüğünü kısıtlamaktır. Olaya karışanların, faillerin bir an önce yakalanıp gerekli cezayı almasını talep ediyoruz.'' ifadelerini kullandı.