CHP, İYİ Partili milletvekilini transfer etti… Akşener’e en yakın isimlerdendi!

İYİ Parti’nin bütün köprüleri attığı CHP, İYİ Parti Bursa Milletvekili adayı ve Meral Akşener’in danışmanı İbrahim Alagöz’ün transfer etti. İbrahim Alagöz’e rozetini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu taktı. Akşener’in “Hayırlı olsun” diye karşılık verdiği öğrenildi.

“TEKLİF KILIÇDAROĞLU’NDAN GELDİ”

CHP’ye katılan Meral Akşener’in danışmanı, İyi Parti Bursa Milletvekili İbrahim Alagöz, teklifin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geldiğini ileri sürdü. CHP Genel Merkezi ise adaylık teklif etmediklerini, ancak Alagöz'ün böyle bir talebinin bulunduğunu söyledi.

Bir gazeteci ile İbrahim Alagöz'le arasında geçen diyalog şöyle:

– Anladığım kadarıyla Nilüfer adaylığınız söz konusu.

Öyle gözüküyor

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– Siz de niyetlisiniz.

Nilüfer'de biz evvel ezel CHP'yi destekledik. Aday olmam kadar doğal bir şey yok.

– Siz mi talep ettiniz?

Hayır, bugüne kadar kimseden talepte bulunmadım.

– Kemal Bey'den size geldi bu durumda.

Tabi. Kendisi davet etti zaten.

– “Nilüfer'de sizi değerlendirmek istiyoruz” diye mi?

Genel başkanımla yaptığım görüşme için yorum yapmam.

CHP GENEL MERKEZİ: ADAYLIK TEKLİF ETMEDİK

Bu iddiayı CHP Genel Merkezi'ne soran Saymaz şunları kaydetti:

“CHP'liler adaylık teklif etmediklerini, ancak Alagöz'ün böyle bir talebinin bulunduğunu söylüyor. Diğer taraftan CHP'nin Bursa milletvekilleri de transfere karşı. Alagöz transferi İyi Parti'de CHP'ye olan öfkenin katsayısını arttırıyor. İyi Partililer centilmenlikle ve işbirliği ruhuyla bağdaşmadığını ifade ediyor. Bir milletvekili, ‘Adayların genel başkan tarafından belirlenmesi doğru değil’ diyor. Alagöz'le ilgili itirazını CHP'ye bildirdiğini ifade ediyor.”

“SİZ YA İYİ PARTİ İLE İTTİFAKI BOZMAK İÇİN BAHANE ARIYORSUNUZ YA DA BURSA'YI VE BÜYÜKŞEHİRLERİ TÜMDEN KAYBETMEK İSTİYORSUNUZ"

“Aday çıkaracaklarını söylediği günlerde Akşener'in danışmanını transfer etmek hangi aklın ürünüdür?” şeklinde duruma tepki gösteren Saymaz, “Siz ya İyi Parti ile ittifakı bozmak için bahane arıyorsunuz ya da Bursa'yı ve büyükşehirleri tümden kaybetmek istiyorsunuz. Bu kafayla, geçtim Bursa'yı kazanmayı, Nilüfer'i bile teslim edersiniz” diye yazdı.