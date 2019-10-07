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CHP, İYİ Parti ve HDP'ye anket gazı! İşte son anketin sonuçları...

Seçimlerde Millet İttifak'ını oluşturan CHP, İYİ Parti ve HDP'ye anket gazlaması yapıldı. İşte Polimetre'nin 'dengeler değişti' olarak duyurduğu sözde anketin sonuçları...

07 Ekim 2019 Pazartesi 19:19
CHP, İYİ Parti ve HDP'ye anket gazı! İşte son anketin sonuçları...

Polimetre, “Bugün Seçim Olsa: Siyasi Partilerin Oy Oranları” başlıklı son anket çalışmalarını paylaştı.

Medyaspot’un haberine göre, çalışma, 2019 Ekim veya 2023 Haziran ayında yapılacak Milletvekili Genel Seçiminde, siyasi partilerin alması beklenen oy oranlarını açıklandı.

Sözde anketin sonuçlarına göre; 2011-Haziran Genel Seçiminde yüzde 62.8, 2018-Haziran’da yüzde 53.5 olan Cumhur ittifakı ortakları AK Parti + MHP oy oranı 2019-Ekim ayında yüzde 47.2’ye geriledi.

CHP ile İYİ Parti'nin kol kola vererek terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte kurdukları Millet İttifakı'nın gazlandığı ankete göre; bugün seçim olması durumunda AK Parti’nin oy oranı yüzde 37.3, MHP’nin yüzde 9.9 toplam oylar ise yüzde 47.2.

İşte CHP, İYİ Parti ve HDP'nin gazlandığı ankette ortaya çıkarılan tablo;

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Haber Tarihi: 07 Ekim 2019 Pazartesi 19:19
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YORUM YAZ

  • KargaKarga43 dk önce
    Bence çok mantıklı sonuçlar şu anki yönetim ne yaptığını bilmiyor halkda bunu görüyor herkes geçim derdinde gelecek kaygısında şu anki yönetimde bu konularda çaktı.
  • Milletin AnketiMilletin Anketi44 dk önce
    Davutoğlu:%40, İmamoğlu %36, Cumhur İttifakı ( AKP+MHP+IP+BBP+Yeniden Refah+Hüdapar): %10, Saadet:%10.8, HDP:%2, Babacan:%0.2, Diğer: %1. Milletvekili sayıları bu şekilde belirlenir. 1. Turda Davutoğlu, Başkan seçiliyor. Saadet, başkan adayı çıkarmayacak, dışardan Davutoğlu'na destek verecek. Saadet başkan adayı çıkarırsa, Millet Saadet'i de cezalandırır, ozaman Saadet %10.8 değil, %0.1 alır. Maalesef Davutoğlu mecliste yine çoğunluğu sağlayamayacak. Ancak başkanlık sisteminde çoğunluk o kadar önemli değil. Saadet'in desteği ile kanunlar çıkarır. Muhalefet Meclisi kitlerse, Davutoğlu hiçbir kanun çıkaramaz. Bunun için %50 oy alması gerekiyor ki, mevcut tabloda %50 alamaz. Cumhur ittifakının baraja takılması gerekiyor. Bu da çok zor.
  • YozgatlıYozgatlı58 dk önce
    AKP bitiyor !!!!
  • Leyla Leyla 59 dk önce
    Bükemedigin bileğiöpmeyi öğrenin de huzurlu bir 4 sene geçirelim sonra seçim zamanıyaparsın yaparsın mitinglerini millet sana güven duyarsa verir oyu geçersin başa.önce demokrasiyi öğrenmelisiniz
  • AHMET AHMET 1 sa önce
    Akit bu tavrınla AK Partiye iyilik yapmıyorsun. Kabul etmek gerek AK Parti-MHP ittifakı iki partiye de iyi gelmiyor, hele ki AK Partiyi eritiyor. Zararın neresinden dönülse kardır. Parti içindeki kanaat önderleri sağda solda mırıldanmaya başladılar. Zaten uzun zamandır içeride şikayet ediyorlardı. Resmen MHP kendi politikalarını dayatıyor. Yapılacak şey tekrar özgürlüklükçü ve liberal politikaya dönmek. Sanki CHP’nin devletçi zihniyetini seslendiriyor gibiyiz zaman zaman. İş aleminin de kafası karışıyor. 
  • FethiFethi1 sa önce
    Hdp secimlere ayri girdi.millet ittifakinda yaziyorsunuz.bu yaptiginiz kul hakkina girer.
  • HakanHakan1 sa önce
    Doğru anket
  • Danyal BuyukDanyal Buyuk1 sa önce
    Nasil bir uslup bu nasil bir gazetecilik? 

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