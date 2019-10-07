CHP, İYİ Parti ve HDP'ye anket gazı! İşte son anketin sonuçları... Seçimlerde Millet İttifak'ını oluşturan CHP, İYİ Parti ve HDP'ye anket gazlaması yapıldı. İşte Polimetre'nin 'dengeler değişti' olarak duyurduğu sözde anketin sonuçları...

Polimetre, “Bugün Seçim Olsa: Siyasi Partilerin Oy Oranları” başlıklı son anket çalışmalarını paylaştı. Medyaspot’un haberine göre, çalışma, 2019 Ekim veya 2023 Haziran ayında yapılacak Milletvekili Genel Seçiminde, siyasi partilerin alması beklenen oy oranlarını açıklandı. Sözde anketin sonuçlarına göre; 2011-Haziran Genel Seçiminde yüzde 62.8, 2018-Haziran’da yüzde 53.5 olan Cumhur ittifakı ortakları AK Parti + MHP oy oranı 2019-Ekim ayında yüzde 47.2’ye geriledi. CHP ile İYİ Parti'nin kol kola vererek terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte kurdukları Millet İttifakı'nın gazlandığı ankete göre; bugün seçim olması durumunda AK Parti’nin oy oranı yüzde 37.3, MHP’nin yüzde 9.9 toplam oylar ise yüzde 47.2. İşte CHP, İYİ Parti ve HDP'nin gazlandığı ankette ortaya çıkarılan tablo;

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