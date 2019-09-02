CHP-İYİ Parti ittifakında yumruklu kavga Çanakkale’nin Bayramiçi ilçesinde 31 Mart yerel seçiminden beri aralarında tartışma olan CHP İlçe Başkanı Sururi Savaş ile İYİ Parti İl Genel Meclisi Adayı Ali Rasim Acar’ın yumruk yumruğa kavga ettikleri ortaya çıktı.

Çanakkale'nin Bayramiçi İlçesi'nde 31 Mart yerel seçiminden beri aralarında tartışma olan CHP İlçe Başkanı Sururi Savaş ile İyi Parti İl Genel Meclisi Adayı Ali Rasim Acar arasında geçtiğimiz hafta yumruk yumruğa kavga ettikleri ortaya çıktı. Bayramiçi İlçesi'ndeki CHP-İYİ Parti ittifakı bu yumruklu kavga sonrası karıştı. CHP-İYİ Parti ittifakında kavga Sabah'ın haberine göre; yumruklu kavga olayı şöyle gelişti: CHP İlçe Başkanı Sururi Savaş, arkadaşı Mustafa Yıldız'ın arabasıyla ilçenin hal binasının önüne geldi. Bu esnada CHP İlçe Başkanı Savaş, İyi Parti İl Genel Meclisi Adayı Ali Rasim Acar'ın oğlu Halil İbrahim Acar tartışmaya başladı. Bir süre sonra İyi Parti İl Genel Meclisi Adayı Ali Rasim Acar olay yerine geldi. İkili arasındaki tartışma yumruklu kavgaya dönüştü. Bu esnada Mustafa Yıldız'ın otomobilinin camı da kırıldı. İki parti yöneticilerinin ise olayın üstünü örmeye çalıştığı belirtiliyor.

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