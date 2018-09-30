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CHP ittifak yapacağı partileri açıkladı

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, yerel seçimlerde ittifak yapacakları partileri açıkladı.

30 Eylül 2018 Pazar 22:43
CHP ittifak yapacağı partileri açıkladı

CHP'den yerel seçimlerle ilgili en net açıklama geldi. Grup Başkanvekili Engin Özkoç, sandıkta ittifak için İYİ Parti ve HDP ile görüşeceklerini söyledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Bu mesele artık CHP, HDP, İYİ Parti meselesi olmaktan çıkmıştır" dedi. CHP ile İYİ Parti arasında alt düzey görüşmelerin başladığı öğrenilirken, Kılıçdaroğlu ve Akşener'in görüşüp görüşmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

CHP'nin Abant kampında konuşan Özkoç, Meral Akşener'in işbirliği olabileceğine yönelik sözlerini hatırlattı, parti tabanlarında ittifak çağrısı yaptı.

Muhalefette hangi parti güçlüyse

Özkoç, "Muhalefette güçlü olan hangi siyasi partiyse, o siyasi partinin o bölgede güçlü bir şekilde desteklenmesi için milletimiz elinden geleni yapacaktır" diye konuştu.

Özkoç "taban ittifakı"nın çerçevesini bu sözlerle anlatırken gözler Kılıçdaroğlu ile Akşener'in görüşüp görüşmeyeceğine çevrildi.

Kulislerde ise Akşener'in Ankara konusunda ısrarcı olacağı, buna karşılık diğer seçim bölgelerinde CHP'ye destek verebileceği iddiaları konuşuluyor.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 22:43
  1. Ankara
  2. CHP
  3. HDP
  4. ittifak

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