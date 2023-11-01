CHP İsveç’in NATO’ya alınması için ikna odası kuruldu
CHP’de, İsveç için ikna odası kuruldu. CHP yönetimi, İsveç’in NATO üyeliği konusunda milletvekillerinin bilgilendirilmesi için Genel Başkan Başdanışmanı Namık Tan’ı görevlendirdi.
En son Türkiye’nin Washington Büyükelçisi olan emekli diplomat Tan, dün CHP Grup Toplantısı öncesinde bir grup milletvekili ile TBMM Halkla İlişkiler Binası’nda bir araya geldi.
Tan’ın yanında Türkiye’nin 2013-2018 arasında NATO Daimi Temsilciliği’ni yürüten Fatih Ceylan da hazır bulundu.
Toplantıda, CHP’nin, İsveç’in NATO üyeliği konusunda henüz net bir tavır almadığı milletvekillerine iletildi. Bazı vekillerin sunum sonrasında “Evet” oyu verme eğiliminde oldukları bildirildi.
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