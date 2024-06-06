CHP istiyor AYM yapıyor

Sebahattin Ayan İstanbul

Sürekli milli iradenin önüne set koyan, milletin temel ihtiyaçlarını ve özgürlüklerini kapsayan her düzenlemeyi hedef alan CHP- AYM ittifakı bir kez daha çirkin yüzünü ortaya çıkardı. Daha önce CHP’nin talebiyle başörtüsü serbestliğini iptal eden, öğrencilerin bursunu kesen, memurların ikramiyesini kaldıran ve kamuya sızmayı amaçlayan militanların güvenlik soruşturmasını engelleyen AYM şimdi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yetkilerine set koydu.

CHP’nin 2018 yılındaki başvurusunu karara bağlayan AYM, rektör atanmasını, Merkez Bankası başkanının görevden alınmasını ve Din İşleri Yüksek Kurulu’na özel yetki verilmesinin önünü açan KHK kararını iptal etti. 1961 Darbesinin ürünü olan AYM’nin skandal kararları vesayetin çirkin yüzünü ve yeni anayasanın önemini bir kez daha ortaya koyarken CHP’nin milletin yararına çalışmalar yapmadığını da bir kez daha gözler önüne serdi. CHP ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imza attığı her düzenlemeye itiraz ederek AYM’nin kapısını çalıyor.

300 düzenleme için iptal başvurusu yaptılar

Öte yandan CHP, 27. yasama döneminde 2022’ye kadar geçen sürede yürürlüğe giren 300 düzenlemeden 139’u için iptal istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. AYM ise 139 başvurudan 41’inin karara bağladığını ve başvurulardan 21’ine ret kararı verirken 20’sine ise iptal kararı verdiğini CHP’li yetkililer dile getirmişti. İşte CHP’nin AYM’ye iptal ettirdiklerinden bazıları:

• Memurlara toplu sözleşmeler üzerinden verilen hak ve kazanımlara karşı sendikalaşma oranını yükseltici bir etki oluşturan, aynı zamanda örgütlenmeyi ödüllendiren bir düzenleme CHP’nin yargı kapısını çalmasıyla iptal oldu. AYM, CHP’nin isteği doğrultusunda ‘toplu sözleşme ikramiyesinin’ kaldırılmasına karar vermiş ve böylelikle karara göre kamu görevlilerinin maaşları 345 TL azaldı.

• 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ‘memuriyete girişte güvenlik soruşturması şartı aranmasına yönelik düzenleme’ yine CHP’nin itirazları sonucunda AYM tarafından iptal edildi. Kamuya örgüt üyelerinin girişi kolaylaşmış oldu.

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Fiyat istikrarı düzenlemesini de iptal ettirdiler

• CHP, pandemi sonunda tüm dünyayı etkileyen ekonomik krizde vatandaşların bütçesinin daha fazla zarar görmesini engellemek amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan kararname ile fahiş fiyatları düzenleyen ‘Fiyat İstikrarı Komitesi’ni AYM’ye götürmüş ve oy çokluğu ile iptaline karar verilmişti.

• CHP, 2013 yılında meşru hükümeti cebren devirmeye yönelik Gezi kalkışmasının baş aktörlerinden olan ve 2023 yılında TİP’ten milletvekili seçilen Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesini AYM’ye taşıdı. AYM, Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesini ‘hak ihlali’ saydı.

• AYM son olarak CHP’nin isteği doğrultusunda 703 numaralı Kanun Hükmünde Kararname ile 70 ve 97 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerini iptal etti. CHP’nin 2018 yılındaki başvurusunu karara bağlayan AYM, rektör atanmasını, Merkez Bankası başkanının görevden alınmasını ve Din İşleri Yüksek Kurulu’na özel yetki verilmesinin önünü açan KHK’nın iptaline karar verdi.