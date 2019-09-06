CHP, İstanbul’da zammın suyunu çıkardı

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Şehri zam yağmuruna tutan CHP’li Ekrem İmamoğlu bir zam daha yaptı. İstanbul’da 9 litrelik Hamidiye damacana su fiyatı geçtiğimiz ay 9 TL’den 10 TL’ye yükseltilirken bir zam daha yapılarak 11 TL’ye çıkarıldı. Uzun süredir 1 TL’den satılan 0,5 litrelik pet şişe suyuise tam yüzde 50 zamlanarak 1,5 TL’ye çıkarıldı. AK Parti döneminde son 1.5 yıldır damacana suya zam yapılmamıştı. Enflasyonla mücadele kapsamında ise şubat ayında yüzde 10 indirim uygulanmıştı.

Dolmuşa, taksiye, vapura

İBB Başkanı İmamoğlu daha önce okul servislerine yüzde 13 zam yapmıştı. Taksi ücretleri yüzde 25, taksimetre açılış fiyatı 4 TL’den 5 TL’ye, taksi indi bindi ücreti 10 TL’den 13 TL’ye, minibüs indi bindi ücreti 2 TL’den 2,5 TL’ye yükselmişti. CHP, arabalı vapura yüzde 20 zam getirdi. İSBİKE’de saatlik bisiklet kiralama 2,5 TL’den 3,5 TL’ye yükseltildi. Aylık bisiklet kiralama fiyatı ise 59 TL’den 99 TL’ye çıkarıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapılan zamların ardından “Zam değil, finansal düzenleme yapıyoruz” ifadeleriyle eleştirilere tuhaf bir cevap vermişti.