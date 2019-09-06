0553 313 94 23

CHP, İstanbul’da zammın suyunu çıkardı

İstanbul'da okul servislerine, dolmuşa, taksiye, vapura zam yapan İBB'nin CHP'li Başkanı İmamoğlu, Hamidiye sularını da es geçmedi.

06 Eylül 2019 Cuma 12:09
CHP, İstanbul’da zammın suyunu çıkardı

 Haber Merkezi 

Şehri zam yağmuruna tutan CHP’li Ekrem İmamoğlu bir zam daha yaptı. İstanbul’da 9 litrelik Hamidiye damacana su fiyatı geçtiğimiz ay 9 TL’den 10 TL’ye yükseltilirken bir zam daha yapılarak 11 TL’ye çıkarıldı. Uzun süredir 1 TL’den satılan 0,5 litrelik pet şişe suyuise tam yüzde 50 zamlanarak 1,5 TL’ye çıkarıldı. AK Parti döneminde son 1.5 yıldır damacana suya zam yapılmamıştı. Enflasyonla mücadele kapsamında ise şubat ayında yüzde 10 indirim uygulanmıştı.

Dolmuşa, taksiye, vapura

İBB Başkanı İmamoğlu daha önce okul servislerine yüzde 13 zam yapmıştı. Taksi ücretleri yüzde 25, taksimetre açılış fiyatı 4 TL’den 5 TL’ye, taksi indi bindi ücreti 10 TL’den 13 TL’ye, minibüs indi bindi ücreti 2 TL’den 2,5 TL’ye yükselmişti. CHP, arabalı vapura yüzde 20 zam getirdi. İSBİKE’de saatlik bisiklet kiralama 2,5 TL’den 3,5 TL’ye yükseltildi. Aylık bisiklet kiralama fiyatı ise 59 TL’den 99 TL’ye çıkarıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yapılan zamların ardından “Zam değil, finansal düzenleme yapıyoruz” ifadeleriyle eleştirilere tuhaf bir cevap vermişti.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:09
  1. İstanbul
  2. CHP’li Ekrem İmamoğlu
  3. Hamidiye damacana su
  4. Enflasyonla mücadele
  5. AK Parti
  6. İBB Başkanı İmamoğlu
  7. zam
  8. İSBİKE
  9. CHP
  10. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum dış ticaretinde istikrar
    1. Erzurum dış ticaretinde istikrar
    2. Moro İslami Kurtuluş Cephesi..
    3. Özel çocuklara yoga kursu
    4. Ekipler okul çevrelerinde temizlik..
    5. Yeni Zelanda’da yarım tona yakın..
    6. 1. Karesi Kuva-yi Milliye satranç..
    7. Bakan Selçuk, ilköğretim için..
    8. Ölümlü trafik kazasının tutuklu..
    9. Mudanya’nın gurur projesi Türkiye’nin..
    10. Başkale Yarı Olimpik Yüzme Havuzu..
    11. Çevreci Komşu Kart’la 4 milyona doğru
    12. Kaftancıoğlu’nun yargılanmasına devam..
    13. Piyasalarda gün ortası
    14. Denizli'de iş kazası: 1 ölü
    15. "Belediye işi şov işi değildir"
    16. Ali Babacan'a eski bakanlardan büyük..
    17. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    18. İkinci el kitap satarak, sokak..
    19. "Resim ilk defa hayatımda 'ben'..
    20. Borsa günün ilk yarısında geriledi
    21. Gözlerinden yaş akıncaya kadar acı..
    22. Putin teklif etmişti! Türkiye'den ilk..
    23. İDO'nun sonbahar tarifesi 16 Eylül'de..
    24. "Mahkeme temelli aile arabuluculuğunun..
    25. Karabük’te uyuşturucu operasyonu
    26. Zonguldaklı sporcu İspanya’da..
    27. Kahramanmaraş'taki silahlı kavga..
    28. Kaymakam Akın Aydıntepe yaylasında..
    29. Osmaniye’de istihdam garantili işbaşı..
    30. Adalet Bakanı Gül yargı muhabirleriyle..
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Ekrem İmamoğlu'nun belediyeye araç kiralama için çıktığı ihaledeki şartları 'Pes' dedirtti
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Başkan Erdoğan'dan Volkswagen hamlesi!
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan flaş çağrı: Bir kez olsun tepkinizi koyun
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    Yusuf Kaplan ‘Kemalizm’ gerçeğini açıkladı: Bu ülke bizim elimizden alındı!
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı
    FETÖ’yü deşifre etti meslekten atıldı

    Günün Karikatürü

    6 Eylül 2019
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    İmamoğlu'nun 'Makam aracı tiyatrosu'na AK Parti'den ilk tepki!
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim
    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben Davutoğlu’na olan güvenimi yitirdim