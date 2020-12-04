CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul milletvekili Gürsel Tekin açıklamalarda bulundu.

Polemikhaber’e konuşan Tekin, partisinin Cumhurbaşkanı adayının olduğunu ve açıklamadıklarını söyledi.

İşte Gürsel Tekin'in konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

'CHP’nin adayı belli'

"Millet ittifakının lokomotifi CHP'dir. CHP sorumlu davranmak zorundadır. Yani sistemin bize dayatmış olduğu yüzde 50,1 ne yazık ki bunu gerektiriyor. Sayın genel başkanın buradaki çabası takdire şayan. Hiç o konuda bir eleştirim yok. Ama CHP'nin adayı olmaz olur mu. elbette CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı var. Ama adayınızı bugünden ilan etmeye kalkarsanız Millet İttifakı dışında dahil olabilecek birçok siyasi partinin de önünü kesersiniz. Yoksa CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır. Buna emin olun.

'Hepimizin kabul ettiği bir isim'

Ama bu sadece bizim kendi partimiz içinde, partimizin mutfağında hepimizin kabul ettiği bir isim. Ama aynı adayın Millet İttifakı için bugünden kabul görüp görmeyeceğini bugünden karar verirsek tam da Cumhur İttifakı'nın isteyeceği tuzağa düşeriz. Kimse merak etmesin CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı hazır…”