CHP İstanbul İl Başkanlığı mülkiyetindeki bina, ruhsatsız tadilat ve tamirat nedeniyle mühürlendi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Sarıyer'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı mülkiyetindeki binanın "onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı" olmadan tadilat ve tamirat yapıldığı gerekçesiyle mühürlendiğini bildirdi.

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Ayazağa Mahallesi 7752 ada 2 nolu parselde yer alan ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı mülkiyetindeki yapının bazı bölümlerinde ofis olarak kullanmak amacıyla ruhsatsız tadilat ve tamirat yapıldığına yönelik site yönetimince şikayette bulunulduğu aktarıldı.

Şikayet üzerine İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerince 3194 sayılı İmar Kanunun ilgili maddesi gereğince denetim yaptığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Denetim sonucunda ilgili kurumlardan onaylatılmış proje ve tadilat ruhsatı olmaksızın tadilat ve tamirat işlemi yapıldığı gerekçesiyle bina mühürlenmiştir. Şikayete konu basit tamir tadil kapsamını aşan ve projeye aykırı kısımların projesine uygun hale getirilmesi ya da ilgili mevzuata uygun şekilde tadilat projeleri düzenlenmesi halinde İmar Kanunu kapsamında mühürleme tutanağına ilişkin gerekli işlemler Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzce gerçekleştirilecektir."