CHP İstanbul il başkanı kim olacak? CHP İstanbul il başkanı seçimi nasıl yapılır?

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanarak 6 Eylül 2019'da mahkumiyetine karar verilen davanın temyiz incelemesini tamamladı.

Yargıtay, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında kararını verdi. Yargıtay, Kaftancıoğlu hakkında 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezası alması ve siyasi yasaklı duruma düşmesi nedeniyle CHP'nin İstanbul il başkanının kim olacağı da merak edilir oldu. CHP'den İstanbul İl başkanı kimin olacağına ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

CHP'de seçim nasıl yapılır?

Başkan, kongrece seçilir. Yasada ve tüzükte belirtilen temsil ve yönetim görevlerini yapar. Görevden ayrılma ya da başkaca nedenlerle Başkanlığın boşalması halinde Yönetim Kurulu geciktirilmeden toplanır ve Olağan Kongreye kadar görev yapmak üzere kurul üyeleri veya partililer arasından üye tam sayısının salt çoğunluğu ile yeni başkan seçilir. İl ve ilçe yönetim kurulları seçilmelerini ya da atanmalarını izleyen bir hafta içinde ilk toplantısını ve görev bölümünü yapar.

İl ve ilçe başkanı, yönetim kurulu üyeleri arasından yeteri kadar başkan yardımcısı atar. İl ve ilçe yönetim kurulu toplantıları İl ve İlçe Merkezinde yapılır. İl ve İlçe Merkezinde elverişli salon bulunmaması halinde Başkanlıkça uygun yer sağlanır ve bütün üyelere duyurulur. İl ve ilçe yönetim kurulları toplantılarına kadın ve gençlik kollarının başkanları da katılırlar, görüşlerini açıklayabilir, önerilerde bulunabilir; ancak oy kullanamazlar.