CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan hapis cezası sonrası ilk açıklama Hakkında 9 sene 8 ay hapis cezası verilen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Kararlar duruşma salonlarında değil, Saray odalarında alınıyor. Mafya yöntemleriyle siyaseti yönlendirmeye çalışanlarla mücadelemiz yeni başlıyor" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na 5 farklı suçtan toplam 9 sene 8 ay 20 gün hapis cezası verildi. Hakkında tutuklama kararı verilmeyen Kaftancıoğlu, kararı istinaf mahkemesine götürecek.



HAPİS CEZASININ ARDINDAN KAFTANCIOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA Hakkında 9 sene 8 ay hapis cezası verilen CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, "Kararlar duruşma salonlarında değil, Saray odalarında alınıyor. Mafya yöntemleriyle siyaseti idare etmeye çalışanlarla mücadelemiz yeni başlıyor" dedi.



KAFTANCIOĞLU'NUN SAVUNMASI: CUMHURBAŞKANI'NA HAKARET ETMEDİM, ETMEYECEĞİM Esas hakkındaki mütalaaya karşı mahkemede savunma yapan Kaftancıoğlu, "48 gün sonra tekrar karşınızdayım. Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim, etmem. Kim ne derse desin Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltuğa saygısızlık etmek kimsenin hakkı ve haddi değildir. Kim ne söylerse söylesin, kim nasıl yorumlarsa yorumlasın Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim, etmeyeceğim." sözlerini kullandı.

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