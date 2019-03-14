CHP iptal etti, İmamoğlu vaadini verdi

Belediyelerin üniversite öğrencilerine burs vermesini 2008 yılında Anayasa Mahkemesi’ne taşıyarak iptal ettiren CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, seçildiği takdirde üniversite öğrencilerine burs vermeyi vaat etti.

CHP’nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu, üniversite öğrencilerine yönelik bir dizi vaat açıkladı. Öğrenci yurtları, kütüphane ve dil merkezleri gibi vaatlerin arasında öğrencilere karşılıksız burs verme sözü de vardı.

Burs yasasını CHP iptal ettirmişti

Ancak mevcut yasalara göre belediyeler öğrencilere burs veremiyor. Çünkü 2008 yılında AYM’ye başvuran CHP, belediyelerin öğrencilere burs vermesine imkan tanıyan yasayı iptal ettirmişti. Başta öğrenciler olmak üzere birçok kesim, Anayasa Mahkemesi'ne başvuran CHP'yi eleştirmişti.

İBB öğrencilere burs veriyordu

CHP, öğrenci burslarını AYM’ye götürüp iptal ettirmeden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve diğer belediyeler öğrencilere burs veriyordu.

Samimiyetten uzak açıklama tepki çekti

Vatandaştan oy istediği hemen hemen her platformda halkın tepkisiyle karşı karşıya kalan Ekrem İmamoğlu'nun yasaya aykırı şekilde öğrencilere burs sözü vermesi büyük tepki çekti. Kendi partisi tarafından iptal ettirilen burs uygulamasını gündeme getiren İmamoğlu'nun bu tavrı samimiyetten uzak bulundu.

Ulaşım öğrencilere zaten indirimli

İmamoğlu'nun öğrencilere yönelik vaatlerinden biri de ulaşım indirimi. Ancak İstanbul'da hali hazırda öğrenciler ulaşımdan yüzde 50'nin üzerinde indirimli olarak faydalanabiliyor. Normal yolcular biniş ücreti olarak 2,60 lira öderken öğrenciler 1,25 lira ödüyor. Yine tam aylık mavi kart ücreti 205 lira iken öğrenciler bu imkandan 85 lira ödeyerek faydanalabiliyor.