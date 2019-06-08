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CHP ile PKK'nın siyasi uzantısı HDP’nin kadro ittifakı

CHP ile terör uzantısı HDP’nin ittifak karşılığı yaptıkları kadro paylaşımı deşifre oldu. CHP’nin HDP’ye 9 ilçede başkan yardımcılığı, 3 ilçede yönetim ortaklığı (eşbaşkanlık), 70 meclis üyeliği ve kadro sözü verdiği ortaya çıktı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 12:09
CHP ile PKK'nın siyasi uzantısı HDP’nin kadro ittifakı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 30 Mart 2019’da İstanbul’da eylem hazırlığında oldukları istihbaratı üzerine 114 şüpheli hakkında verdiği gözaltı kararından sonra 87 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında HDP Bahçelievler Belediye Meclis Üyesi Adayı Gökhan Özer’in de bulunduğu öğrenildi. Daha önce terör propagandası yapmaktan İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı öğrenilen Özer’in ikametinde yapılan aramada CHP ile ittifakın belgeleri ele geçirildi.

İş birliğini itiraf etti

Savcılık ifadesinde belgelerin kendisine ait olduğunu kabul eden HDP’li Özer, o belgelerin seçim öncesi HDP’nin İstanbul il toplantılarında alınan kararlar olduğunu söyledi. Belgelerde CHP’nin kazanması halinde HDP’ye verilecek belediye eş başkanlıkları, başkan yardımcılıkları, meclis üyesi kadroları ile belediye birimleri yönetimi ve personel kadroları hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı görüldü. Belgelerde ilçe ve büyükşehirde HDP’ye kadrolar için söz verildiği ve isimler üzerinde anlaşmaya varıldığına dair notlar dikkat çekti.

CHP ile kayyım azalır

Star’ın ulaştığı belgelerde HDP İstanbul İl Başkanlığının 5 Şubat toplantısında “Belediye seçiminden alacağımız iyi sonuç bizi ana muhalefet yapar. Ve iyi bir sonuç; AKP’yi dağıtır. CHP ile kazanırsak Kayyım azalır. Halka ve yönetimlere ittifakı anlatıp, seçimi toplumsallaştırmak için il düzeyinde komisyon kuruldu” ifadeleri yer alıyor.

İttifakı anlatmalıyız

12 Şubat 2019 tarihli HDP’nin il toplantısında kaleme alınan notlarda ise “Başkan adayı çıkarılmayacak. CHP’nin teklifi Ankara’da belediye başkan yardımcılığını CHP kadın olmasını istiyor. Yerelde tablo bize dönüktür. İttifakı halka nasıl anlatacağız. Bildirilerde destekleme meselesi anlatılsın, net olsun” kararının alındığı ortaya çıktı.

İsimler CHP'ye verildi

14 Şubat 2019’daki toplantıda ise “8-9 İlçede belediye başkan yardımcılığı, 2-3 ilçe de yönetim ortaklığı, 60-70 meclis üyesi, 10’u İBB meclis üyesidir. Yarın sabaha kadar isimlerin CHP’ye verilmesi gerekiyor. Aday Profili çok önemlidir. 21 ilçede hak ediş stratejisi ile 9 ilçede de tek başımıza giriyoruz. Seçilirse başkan yardımcılığı… Biz 16 meclis üyesi talep ediyoruz. CHP 16’yı kabul etmiş” denildi.

Fedakârlık vurgusu

25 Şubat 2019’da İstanbul’da HDP’nin düzenlediği il toplantısında ise “AK Parti’yi tabela partisine dönüştürmek ve Kürt ulusal birliği oluşturma: Kürdistan’daki Strateji” başlığı altında ise şu ifadeler konuşulmuş: Bazı ilçelerde Saadet, bazı işlerde DSP ile güç birliği. Yanlışlar bireyin, doğrular hareketindir. Batıdaki kazanımların etkisi Kürdistan’dakinden fazladır. Eğer kazanmasa bile HDP’li olmayanlar HDP’nin fedakârlığını konuşacaktır.

HDP’ye kadro sözü

HDP’lilerin toplantının devamında da “Amaç hem belediyeyi kazandırma hem de HDP’nin meclis üyelerine kazandırma hedefi olmalı. Melis üyeliği olmasa da kadroları HDP’ye tahsis etme sözleri verildi. Ortak bildiri hazırlayalım ‘yeter’ sloganını kullanalım” kararı aldıkları tespit edildi.

CHP'ye desteğin nedeni anlatılmalı

İstanbul Stratejisi başlığı altında da HDP’nin 9 ilçede aday çıkarmayacağı belirtilerek, “Meclis üyeliğinde kendi partimize, Belediyede diğer partiye (CHP) oy vereceğimizi halkımıza anlatacağız. Sancaktepe adayı ortak listeyi zorladı, Esenyurt adayı tam aksine ayrı listeler önerdi. CHP il örgütü benimsemişti. İsimleri ve kimlikleri tartışılan yoldaşlarımızı tartıştırmamak için ortaklaşma gerçekleşmelidir” kararları alınmış.

CHP seçimi kazanırsa İSPARK'ı HDP'ye verecek

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, bayram tatilini geçirmek üzere geldiği Erzurum’da İstanbul seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

CHP’nin İstanbul seçimlerini kazanması halinde HDP’nin İSPARK yönetimine alacağını belirten Altınok “Yetmedi, herkes duyuyor, milletvekilimiz de, başkanımız da duyuyor, başkanlarımız da biliyor. HDP neyin karşılığı destekliyor, İSPARK’ı HDP ye vereceklermiş. Orada 2 bin 500 yüz insan çalışıyor. İSPARK’ı HDP ye verdikleri takdirde ben İstanbul’da aracımı götürüp HDP’nin işlettiği yerlere park etmeye güvenmem. Araçlarının yanından da geçmeye güvenmem” dedi.

Cibiliyetini biliyoruz

Bir maske giydirmişler adamın üzerine o maske ile her tarafı dolaşıyor, bunun maskesi daha düşmedi, ama Kaftancıoğlu’nun maskesi düştü” diyen Altınok, şunları söyledi:

"Bu belediye başkan adayı 18 günlük icraatında bir de bir şey yaptı onu da hatırlatayım, Erzurumlular bu bizim kanımıza dokunur, bana çiçek göndermeyin, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine verin dedi. Siz Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine yardım ederken oluyor, biz Ensar Vakfı’na yapınca olmuyor"

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Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 12:09
  1. Erzurum
  2. Ankara
  3. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemes
  5. HDP
  6. Gökhan Özer
  7. Selami Altınok
  8. İSPARK
  9. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği
  10. Ensar Vakfı

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